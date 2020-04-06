Сьогодні, 6 квітня, на телеканалі СТБ відбулася прем’єра нового психологічного реаліті «Супермама». Чотири учасниці з кардинально різними поглядами на виховання боротимуться за звання Супермами. У першому випуску учасниці оцінили методи виховання «зефірної Барбі-мами». Суперниці звинуватили її в тому, що вона абсолютно не займається розвитком своєї дочки, а ведучий проєкту Дмитро Карпачов взагалі назвав Анастасію абсолютно некомпетентною мамою. Детальніше читайте в матеріалі.

Анастасія називає себе «Барбі-мамою». До вагітності жінка працювала в банку, але після народження доньки Мальвіни вона кардинально змінила своє життя. Настя присвячує весь свій вільний час дитині, а в перервах готує смачну їжу і ділиться рецептами у своєму блозі в Instagram.

Анастасія виховує свою дочку в так званому «рожевому світі». Як стверджує «Барбі-мама», вона шалено любить свою дочку, постійно купує їй іграшки, одяг і вважає себе супермамою, тому що вона дуже «класна і няшна». А ще, як зізнається Анастасія, у неї найщасливіша дочка.

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Однак суперниці не розділили думки Насті. З самого порога вони знайшли у «Барбі-мами» величезну кількість недоліків. Учасниці здивувалися, коли дізналися, що малятко зовсім не їсть фрукти та овочі. Дівчинка харчується хачапурі і фаст-фудом. Масла у вогонь підлила сама Настя, коли сказала, що вона не годувала свою доньку грудьми, тому що вони призначена тільки для її чоловіка.

Не менше запитань виникло у мам-суперниць щодо інтелекту Мальвіни. На їхню думку, дівчинка відстає у розвитку: вона зовсім не говорить, не знає тварин і частини тіла. До того ж дівчинка не ходить на горщик, не вміє самостійно їсти ложкою і постійно смокче пустушку. Таке безвідповідальне ставлення до виховання обурило всіх мам. Однак сама Настя не бачить у цьому проблеми, бо вважає, що пізніше її дочка сама всьому навчиться.

На фінальній зустрічі Дмитро Карпачов також висловив думку про те, що Настя ‒ абсолютно некомпетентна мама, яка зовсім нічого не тямить у вихованні. Але чи прийме до відома поради ведучого «Барбі-мама» і що відповість на зауваження? Дізнайтеся всі подробиці у 1 випуску проєкту «Супермама».

Video: Некомпетентна «Барбі-мама» шокувала Дмитра Карпачова Супермама 1 випуск: Некомпетентна «Барбі-мама» шокувала Дмитра Карпачова. Що так сильно обурило ведучого?

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