Ліки від коронавірусу: топ фейкових рецептів

Фейкових рецептів від коронавірусу, які можна знайти на просторах інтернету, вже величезна кількість. Вилікуватися від COVID-19 пропонують і імбиром, і лимоном, і перекисом водню, і обтираннями рушником. У спецрубриці програми «Вікна-новини» на СТБ найпоширеніші міфи розвінчала спеціальна експертка, ексміністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька.

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Зараз в нашому інформаційному просторі дуже багато фейків. Серед них:

Імбир лікує від коронавірусу. Таке поширюють у соцмережах та ЗМІ. Дехто радить сушити його і вживати натщесерце, дехто – просто жувати. Російський лікар з сумнівною репутацією Олег Торсунов каже, що імбир настільки потужний, що коронавірусна інфекція його боїться. І хоч це безглуздя, та люди вірять. Про це говорить те, що імбир розмітають. У деяких магазинах Києва там, де він був по 199 гривень, його вже немає. Там, де є – ціни захмарні. За півкілограма імбиру на деяких сайтах просять віддати півтисячі гривень. Те саме і з лимонами. Нині вони дорожчі за грейпфрути. Кіло – 78 гривень. А все тому, що їм теж приписали цілющі властивості. Вайбером ширяться повідомлення, буцімто лимон, сода та гаряча вода – це ліки від коронавірусу. Мовляв, так робить увесь Ізраїль і тому не хворіє. Насправді ж там вже близько 8 тисяч хворих. Ще один диво-засіб – перекийсь водню. Дехто радить крапати його у ніс. Лікар Євген Комаровський каже, що це маячня: «Не ведіться на це шарлатанство. Використовуйте перекис водню за його прямим призначенням. Це дезінфікуючий засіб, це добавка в санітайзер». Ще один фейк – обгортання гарячим рушником. Мовляв, зігріваючи легені, ви вбиваєте вірус. Так само, як вдихання пари, полоскання горла, гарячі ванни чи пиття гарячих напоїв.

Тож, нагадаємо: поки що від коронавірусу немає специфічних ліків. Лікування лише симптоматичне. Але хороша новина – ліки шукають.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адганом Гебреїсус відзначає: «До досліджень, які порівнюють чотири препарати і їхні комбінації, приєдналися 74 країни. Понад 200 пацієнтів випадковим чином були обрані для одного з етапів досліджень. Кожен пацієнт, який долучається, на крок наближає нас до пошуків ефективних ліків».

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