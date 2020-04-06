Хтось цілується під водою, а я смузі п’ю: відеозвернення учасниць «Холостяк»-10
06.04.2020
Традиція залишати відеозвернення наприкінці кожного тижня — незмінна. Дівчата записують найважливіше і потаємне на камеру, щоб головний герой міг більше дізнатися про їхні почуття. Ексклюзивні відеозвернення учасниць проєкту «Холостяк»-10 — дивіться в матеріалі.
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Христина
Video: Хтось цілується під водою, а я смузі п’ю: відеозвернення учасниць «Холостяк»-10Ексклюзивні відеозвернення учасниць проєкту Холостяк 10 з 4 випуску від 03.04.2020 - дивіться в матеріалі
Віка
Video: Хтось цілується під водою, а я смузі п’ю: відеозвернення учасниць «Холостяк»-10Ексклюзивні відеозвернення учасниць проєкту Холостяк 10 з 4 випуску від 03.04.2020 - дивіться в матеріалі
Настя
Video: Хтось цілується під водою, а я смузі п’ю: відеозвернення учасниць «Холостяк»-10Ексклюзивні відеозвернення учасниць проєкту Холостяк 10 з 4 випуску від 03.04.2020 - дивіться в матеріалі
Аліна
Video: Хтось цілується під водою, а я смузі п’ю: відеозвернення учасниць «Холостяк»-10Ексклюзивні відеозвернення учасниць проєкту Холостяк 10 з 4 випуску від 03.04.2020 - дивіться в матеріалі
Наташа
Video: Хтось цілується під водою, а я смузі п’ю: відеозвернення учасниць «Холостяк»-10Ексклюзивні відеозвернення учасниць проєкту Холостяк 10 з 4 випуску від 03.04.2020 - дивіться в матеріалі
Аня
Video: Хтось цілується під водою, а я смузі п’ю: відеозвернення учасниць «Холостяк»-10Ексклюзивні відеозвернення учасниць проєкту Холостяк 10 з 4 випуску від 03.04.2020 - дивіться в матеріалі
Дана
Video: Хтось цілується під водою, а я смузі п’ю: відеозвернення учасниць «Холостяк»-10Ексклюзивні відеозвернення учасниць проєкту Холостяк 10 з 4 випуску від 03.04.2020 - дивіться в матеріалі
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Даша
Video: Хтось цілується під водою, а я смузі п’ю: відеозвернення учасниць «Холостяк»-10Ексклюзивні відеозвернення учасниць проєкту Холостяк 10 з 4 випуску від 03.04.2020 - дивіться в матеріалі
Оля
Video: Хтось цілується під водою, а я смузі п’ю: відеозвернення учасниць «Холостяк»-10Ексклюзивні відеозвернення учасниць проєкту Холостяк 10 з 4 випуску від 03.04.2020 - дивіться в матеріалі
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