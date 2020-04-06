Традиція залишати відеозвернення наприкінці кожного тижня — незмінна. Дівчата записують найважливіше і потаємне на камеру, щоб головний герой міг більше дізнатися про їхні почуття. Ексклюзивні відеозвернення учасниць проєкту «Холостяк»-10 — дивіться в матеріалі.

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Христина

Video: Хтось цілується під водою, а я смузі п’ю: відеозвернення учасниць «Холостяк»-10 Ексклюзивні відеозвернення учасниць проєкту Холостяк 10 з 4 випуску від 03.04.2020 - дивіться в матеріалі

Віка

Video: Хтось цілується під водою, а я смузі п’ю: відеозвернення учасниць «Холостяк»-10 Ексклюзивні відеозвернення учасниць проєкту Холостяк 10 з 4 випуску від 03.04.2020 - дивіться в матеріалі

Настя

Video: Хтось цілується під водою, а я смузі п’ю: відеозвернення учасниць «Холостяк»-10 Ексклюзивні відеозвернення учасниць проєкту Холостяк 10 з 4 випуску від 03.04.2020 - дивіться в матеріалі

Аліна

Video: Хтось цілується під водою, а я смузі п’ю: відеозвернення учасниць «Холостяк»-10 Ексклюзивні відеозвернення учасниць проєкту Холостяк 10 з 4 випуску від 03.04.2020 - дивіться в матеріалі

Наташа

Video: Хтось цілується під водою, а я смузі п’ю: відеозвернення учасниць «Холостяк»-10 Ексклюзивні відеозвернення учасниць проєкту Холостяк 10 з 4 випуску від 03.04.2020 - дивіться в матеріалі

Аня

Video: Хтось цілується під водою, а я смузі п’ю: відеозвернення учасниць «Холостяк»-10 Ексклюзивні відеозвернення учасниць проєкту Холостяк 10 з 4 випуску від 03.04.2020 - дивіться в матеріалі

Дана

Video: Хтось цілується під водою, а я смузі п’ю: відеозвернення учасниць «Холостяк»-10 Ексклюзивні відеозвернення учасниць проєкту Холостяк 10 з 4 випуску від 03.04.2020 - дивіться в матеріалі

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Даша

Video: Хтось цілується під водою, а я смузі п’ю: відеозвернення учасниць «Холостяк»-10 Ексклюзивні відеозвернення учасниць проєкту Холостяк 10 з 4 випуску від 03.04.2020 - дивіться в матеріалі

Оля

Video: Хтось цілується під водою, а я смузі п’ю: відеозвернення учасниць «Холостяк»-10 Ексклюзивні відеозвернення учасниць проєкту Холостяк 10 з 4 випуску від 03.04.2020 - дивіться в матеріалі

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