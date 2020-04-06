З сьогоднішнього дня в Україні істотно посилені карантинні заходи через коронавірус. На вулицю не можна виходити без документів, а в громадських місцях запроваджено «масковий режим». Але коли ж закінчиться карантин через пандемію коронавірусу? На це питання відповіла експерт проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» Олена Курилова.

Екстрасенс в прямому ефірі Instagram телеканалу СТБ розповіла, що точну дату завершення коронавірусу вона не може розсекретити, адже інформувати громадськість про завершення карантину повинні офіційні структури. Але Олена Курилова натякнула, що закінчення карантину – ще не скоро!

«Вам назвати точну дату? Ще терпіть! Я дуже чекаю ультрафіолету, який прийде з сонячним світлом і почне вбивати цю погань! Я особисто дуже сподіваюся на високі температури і молюся за те, щоб цей вірус не був достатньо мутуючим. Ну, скажімо так, це – одна з наших найсерйозніших надій! Все це буде тривати місяць ще точно, поки у нас не буде стабільно високих температур».

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