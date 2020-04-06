Гороскоп на 7 квітня 2020 року розповість, що прогнозують зірки на вівторок. До чого варто приготуватися, а чого краще уникати кожному знаку зодіаку? Детальніше читайте в гороскопі на 7 квітня 2020 роки від експертів проєкту «Слідство ведуть екстрасенси».

Овни

У вівторок Овнам, можливо, принесуть несподівану радісну звістку. Везіння в цей день на вашому боці, однак в авантюри кидатися все ж не варто. Зараз сприятливий період для того, щоб почати боротьбу зі шкідливими звичками.

Тельці

Зірки обіцяють вам успіх! Але в цей день постарайтеся бути чесними з собою і проаналізуйте свої дії і думки. Корисною буде прогулянка на свіжому повітрі та спілкування з природою. Однак обходьте скупчення людей і дотримуйтеся відповідної дистанції.

Близнюки

Сьогодні відмовтеся від вчинків з подвійним змістом – будьте чесними з собою, в іншому випадку – поплатитеся за навіть невелику брехня. Проявляйте увагу до рідних людей, і ваше ставлення воздасться сторицею.

Раки

Зараз – найвдаліший час, щоб додати корисну звичку в розпорядок дня. Якщо вас турбуватимуть погані думки – включіть заспокійливу музику і спробуйте зосередитися на чомусь позитивному.

Леви

Вам потрібно берегти горло і зв’язки, високий шанс підхопити вірусне захворювання. Постарайтеся не виходити на вулицю. Якщо відчуєте, що вам стає гірше – обов’язково викличте додому швидку.

Діви

Сьогодні робіть те, що дійсно важливо для вас. Відмовтеся від справ, якими ви займаєтесь на показ. Лицемірство, образи, засудження щодо інших залиште в минулому, це може для вас погано скінчитися.

Терези

Будьте щедрими і щирими щодо своїх рідних людей. Вечір бажано провести в колі сім’ї або на самоті. Від фільмів і важкої їжі краще відмовитися.

Скорпіони

Час сприятливий для зважених дій і неквапливих рішень. Відмовтеся від думок про любовні справи, займіться турботою про самого себе. Також корисно подумати над тим, як зробити своє життя більш усвідомленим.

Стрільці

Сьогодні вам потрібно уважно прислухатися до потреб свого організму. Надмірні фізичні навантаження не рекомендовані (особливо, якщо ви себе погано почуваєте), проте легкі заняття спортом підуть на користь.

Козероги

Неділя краще підходить для завершення справ, ніж для початку нових. Починати нові можна тільки в разі, якщо вони підлягають швидкому завершенню.

Водолії

У вівторок займіться наведенням порядку в своїх думках – проаналізуйте, де ви кидаєтеся в ілюзії. Можливо, саме час почати медитувати. У цей день протипоказаний алкоголь або суперечки з близькою людиною.

Риби

Справжню радість Рибам принесе почуття самодисципліни. Вас окрилить щастя в момент, коли ви зможете протистояти спокусі, а не сліпо піддаватися йому.

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