Якби «Кайдаші» були на карантині – кунсткамера би просто відпочивала: інтерв’ю з акторкою «Спіймати Кайдаша» Антоніною Хижняк

Мотря – одна з центральних героїнь неймовірного серіалу «Спіймати Кайдаша», який в умовах карантину став справжнім відкриттям. Антоніна Хижняк, виконавиця ролі невістки Кайдашихи, в онлайн-інтерв’ю для BBC Україна розповіла, чому 8 серія стала справжнім мемом карантину, як вона почувалася у образі стерво та чия ж Танчина Анжеліна. Про це і не тільки — читайте вже зараз!

Якби вашу героїню, Мотрю, закрити на карантин із Марусею Кайдашихою, як думаєте, – як би це виглядало і чим могло би закінчитися?

Думаю, кунсткамера би просто відпочивала, і хтозна, чи звідти б хтось вийшов живим. Із цього можна було б зробити спін-офф на злобу дня — «Кайдаші на карантині». До речі, 1 квітня за серіалом саме в цей день у Марусі Кайдашихи був день народження. Це якраз восьма серія, вона дзвонить брату Омелька і каже: «Шо, який карантін? Та ніяких вірусів ми не боїмося». Зараз люди просто угорають з цього моменту. Сценарій був написаний роки два-три тому, хто міг тоді передбачити, що зараз ми будемо дивитися цей серіал, зачинені вдома? Таке навмисно не придумаєш.

Чи не тяжко вам було грати таке стерво?

Скажу чесно, я коли вперше прочитала сценарій, так і подумала: ффух, ну і стерво, реально. Я в житті не з таких людей, чесно. Але мені було цікаво зіграти не себе. Я спостерігала людей, для яких такі сварки є звичним способом життя, які не знають інших способів комунікації, які прямо на старті кричать одне на одного, навіть якщо нічого не сталося, бо одне одного не чують. І я це все підглядала, вкладала в свій акторський багажничок, і на цьому проєкті це все реалізувалося.

Ви не боїтеся, що, зігравши настільки яскравий образ, станете акторкою однієї ролі і так і залишитеся Мотрею?

Якщо чесно, ні. Зараз я знімаюся в іншому серіалі, де граю експертку з балістики – дуже розумну дівчину, яка вміє користуватися зброєю, розбирається у всіляких наукових і цифрових новинках. Тому сподіваюся, що після нього глядачі трішки змінять свою точку зору на мене. Звичайно, у яскравих ролей завжди є ризик, що ти закріпишся в одному амплуа, і все. Але я до цього десять років знімалася в малесеньких епізодах, в настільки інших ролях, ніж Мотря, що я вдячна їй за те, що саме через цей матеріал я розкрилася повністю, в усіх акторських аспектах.

Багато відзнятого матеріалу не потрапило до фінальної версії серіалу. Питання, яке турбує сотні, тисячі глядачів: чия все ж Танчина Анжеліна?

Я зараз розкрию великий секрет: цього не знає ніхто. На майданчику всі у Наталки Ворожбит запитували: «Наташ, чуєш, так, а чия це дитина виходить?» А вона казала: «А яка різниця? Хіба це має значення?» Тобто я вам клянуся — ми не знаємо! Звичайно, шкода, що багато відзнятого не увійшло до телеверсії, але навіть у самому сценарії є дуже багато зачіпок, які не зрозуміло, до чого там і куди ведуть. У сценарії дуже багато таких моментів. І саме ці маленькі родзиночки, мабуть, і додають до серіалу інтриги. Тому я правда не знаю, чия вона донька. Я вам клянуся, не знаю. Ніхто не знає.

Джерело: https://www.bbc.com

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