Що подивитися на карантині: Топ-5 від Ектора Хіменеса-Браво

Якщо у вас під час карантину вже починається кінематографічна криза, то не спішіть впадати у депресію, адже ми маємо, що вам запропонувати. Незмінний суддя «МастерШеф. Професіонали» та гуру кулінарного мистецтва Ектор Хіменес-Браво поділився своєю добіркою шедеврів зі світу кіно. Топ-5 від Ектора, що подивитися на карантині – читайте у матеріалі.

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Flavorful Origins

З англійської назва перекладається як «ароматні джерела». Це телевізійний документальний серіал від Netflix мандаринською мовою, що складається з 20 частин. Фільм досліджує кулінарні таємниці Китаю та різні способи приготування їжі та кухні з рідними азіатськими інгредієнтами з регіонів Хаошань та Юньнань.

The Good Place / У кращому світі

«У кращому світі» — американський комедійний телесеріал, створений Майклом Щуром. Телеканал NBC замовив перший сезон із 13 епізодів у серпні 2015 року. Головні ролі виконують Крістен Белл та Тед Денсон. Увесь серіал зосереджено на менеджері з продажів, Елеонор Шеллстроп, яка все життя була не дуже доброю людиною.

Ножі наголо

«Ножі наголо» — американська неонуарна чорна детективна кінокомедія 2019 року сценариста і режисера Раяна Джонсона. Фільм є сучасним детективним романом про розслідування вбивства. Стрічка розповідає про невдале сімейне зібрання, яке порушує смерть голови родини, що стає причиною ведення слідства.

«МастерШеф. Професіонали»-2

У 6 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2, який відбувся 4 квітня, 15 найкращих шефів країни знову зіткнулися в кулінарному поєдинку. Як завжди, на них чекав зовсім новий рівень складності завдань. Учасники зіткнулися з справжнім прокляттям страви «крокембуш». Не пропустіть 7 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2 вже 11 квітня о 19:00 на телеканалі СТБ!

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