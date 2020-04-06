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Борис Джонсон госпіталізований через ускладнення коронавірусу

06.04.2020

Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, у якого підтвердили коронавірус, госпіталізований. Як повідомляє Даунінг-стріт, у політика виникли деякі ускладнення. Деталі ‒ в матеріалі.

нппз

У прем’єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, який страждає від коронавируса, виникли ускладнення зі здоров’ям. За порадою лікаря, політика госпіталізували для проведення додаткового обстеження. Зазначається, що таке рішення ‒ звичайний запобіжний захід, оскільки симптоми захворювання і висока температура зберігаються у політика протягом десяти днів після підтвердження діагнозу COVID-19.

Як повідомляє ВВС, навіть перебуваючи на лікарняному ліжку, Борис Джонсон продовжує курирувати роботу уряду.

Нагадаємо, діагноз коронавірус підтвердився у прем’єр-міністра Великобританії 27 березня. Політик, відчувши перші симптоми захворювання, самоізолювався і продовжив працювати вдома.

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