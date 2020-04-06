Якого числа Благовіщення в 2020 році та історію свята ми вже розповідали. А що можна і не можна робити на Благовіщення 2020 повідала двічі переможниця та суддя «Битви екстрасенсів», експерт проекту «Слідство ведуть екстрасенси», ясновидиця Олена Курилова.

У 2020 одне з найважливіших свят Благовіщення Пресвятої Богородиці будемо святкувати 7 квітня. Благовіщення прийнято святкувати за дев’ять місяців до Різдва Христового. Назва святого дня походить від словосполучення «блага вість». Оскільки в цей день до Діви Марії явився архангел Гавриїл. Він порадував новиною, що вона стане Матір’ю Божою.

«Благовіщення – одне із найулюблених мною християнських свят. Воно було особливо у пошані в моєї бабусі Марії, яка цього дня роздавала нам пташок з тіста, яких пекла напередодні. В одної з пташок під крильцем була монетка. І вона говорила так: «Кому цього ж дня дістанеться пташка з монеткою, того поцілує ангел і буде удача весь рік», – говорить Олена Курилова.

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Що можна робити на Благовіщення 2020

Олена Курилова каже, що в цей день потрібно добре мріяти, загадувати бажання й просити про допомогу у світлих сил. У старовину люди збиралися всім селом і йшли до млина, сідали й мріяли, просили благословення на всі свої справи та починання. Увечері свічок у будинках не палили, бо сподівалися побачити світло ангела.

Чого робити на Благовіщення 2020 не можна

Не бажано брати або давати в борг навіть близьким

Не рекомендується робити стрижки або фарбувати волосся

Не можна займатися важкою працею

Не можна приміряти новий одяг, згідно прикметі, річ швидко зіпсується та порветься

«У Благовіщення ніколи не працювали, а тільки планували своє життя. В жодному разі не можна висаджувати город або працювати в саду – врожаю не буде. Сприятливим днем для посадки вважається наступний день після Благовіщення. Той день тижня, на який припадає свято, вважається на цілий рік невдалим для посадки. В жодному разі не шийте, не періть, не займайтеся прибиранням. Пам’ятайте, що пташка гнізда не в’є, а дівка косу не плете. Існує легенда, що зозуля на Благовіщення вила собі гніздо. Ось тепер вона назавжди залишилася без свого гнізда і підкладає яйця у чужі. Не можна приділяти увагу зачісці, волоссю, тобто стригтися або фарбувати волосся. Вважається, що будете мати проблеми в заміжжі та зі здоров’ям. Особливо стосується молодих незаміжніх дівчат», – каже Олена Курилова.

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Любіть це свято, і ангели вас почують!

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