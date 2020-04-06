Відома виконавиця Біллі Айліш нещодавно відчитала своїх шанувальників. Співачка зробила зауваження своїм фоловерам за те, що ті намагаються пропіаритися на її імені. Деталі — в матеріалі.

Біллі Айліш відчитала своїх шанувальників. Як відомо, багато хто намагається хайпонути на її імені, і співачці це явно не подобається.

Нещодавно Біллі поскаржилася на те, що їй дуже не подобається, коли її фанати або просто люди надягають на себе чорно-зелену перуку і прикидаються нею.

«Люди надягають перуки і широкий одяг і йдуть у публічні місця. Це дуже засмучує», — поділилася виконавиця своїми думками у недавньому інтерв’ю.

Нагадаємо, нещодавно через подібний інцидент були перекриті кілька торгових центрів, тому що фанати, які хотіли доторкнутися до свого кумира, ставали просто некерованими.

«Такі вчинки можуть призвести до дуже неприємних наслідків. Ви виставляєте мене в поганому світлі», — звернулася дівчина до тих, хто видає себе за неї.

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