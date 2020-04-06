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Акушерка: прем’єра серіалу вже 20 квітня

06.04.2020

20 квітня на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра медичної драми «Акушерка» виробництва StarLight Production. Серіал буде йти з понеділка по четвер у слоті «СТБ-Серіал» о 20:15. Генеральний продюсер – Галина Балан-Тімкіна. Головну роль виконала зірка «Кріпосної» Фатіма Горбенко. Серіал – адаптація американського фільму 2001 року «Акушерки».

В українському серіалі зіграли Андрій Мостренко, Олександр Єфремов, Ольга Морозова, Сергій Дзялик, Микола Боклан.

За сюжетом головний лікар пологового будинку Тетяна Скворцова повністю присвячує себе роботі, відвойовує породіль та новонароджених у смерті. Але її життя руйнується, коли дружина впливового бізнесмена з тяжким серцевим недугом вирішує народжувати не в пологовому будинку, а у знахарки. Це перетворюється на трагедію – породілля помирає, але Тетяні вдається врятувати її дитину. У смерті дружини бізнесмена звинувачують Тетяну, її відсторонюють від роботи. У боротьбі за чесне ім’я Тетяну очікує і боротьба за особисте щастя.

Особливість серіалу «Акушерка» у тому, що глядач бачить не звичну ідеальну картинку очікування дітей та щастя материнства, а важкістю вибору, який часто буває у жінок у різних життєвих ситуаціях: стати матір’ю чи ні.

Серіал буде йти в слоті «СТБ-Серіал» з понеділка по четвер о 20:15 на телеканалі СТБ.

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