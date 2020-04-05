«Слідство ведуть екстрасенси»: яка сутність знищила цілу родину на Миколаївщині?

Експерти проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» Хаял Алекперов та Олена Курилова розслідували неймовірну історію, з якою до редакції програми звернулися жителі Миколаєва. Яка сутність один за одним вбила членів родини героїні? Не пропустіть!

Нещодавно до програми «Слідство ведуть екстрасенси» звернулася Марина із Миколаєва. Вона каже, що її атакує невідомий чоловік із потойбіччя. Молода мама боїться, що стане наступною жертвою сили, яка рік тому затягнула на той світ її матір. Жінка без жодних причин скоїла самогубство. А перед смертю теж бачила нечисту силу. За розслідування узялися Хаял Алекперов і Олена Курилова.

Екстрасенси одразу відчули, що загроза смерті є не тільки для Марини, а і для двоюрідної сестри Ірини. Жінки зараз живуть разом. На них обох полює загадковий чоловік із вогнем у руках, який начебто володіє смертельним гіпнозом. Ясновидці вирішили просканувати оселю і відчули дух хлопця Ірини. Він помер більше 10 років тому під завалами піску.

Та з’ясувалося, що дух колишнього коханого прийшов, аби допомогти екстрасенсам врятувати Ірину. Найдивніше, що під час розслідування до ясновидців раптом прийшов дух покійного екстрасенса Андрія Сатаненка. З’ясувалося, що Марина зверталася до нього перед смертю, та він не встиг допомогти. Тому дух екстрасенса прийшов під час розслідування і став давати підказки своїм колегам. Далі екстрасенси відчули, що у родині було ще декілька смертей. Мама Ірини, її дядько та його дружина померли у молодому віці — і всі від зупинки серця уві сні. Дух Андрія Сатаненка підказав, що смерті могли бути скоєні через ревнощі та пристрасть. Але про що говорить дух? Та яку шокуючу правду розкрили екстрасенси в кінці розслідування?

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