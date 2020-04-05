Гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня 2020 року розповість, що пророкують зірки для кожного знака зодіаку. На що звернути увагу і чого краще уникати? Детальніше читайте в гороскопі на тиждень з 6 по 12 квітня 2020 року від експертів проєкту «Слідство ведуть екстрасенси».

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Гороскоп на тиждень – Овни

Овнам на цьому тижні варто притримати свої амбіції та бажання отримати все і відразу. Помилкові очікування лише погіршать ваше розчарування від отриманого результату. Насолоджуйтесь процесом та життям тут і зараз. Вихідні Овнам варто провести на свіжому повітрі у тиші й спокої, наприклад, рушайте за місто або сходіть на риболовлю.

Гороскоп на тиждень – Тельці

На цьому тижні зірки радять Тельцям довіритися долі. Не думайте ні про що, пориньте в роботу і постарайтеся шукати радість у дрібницях. Ближче до кінця тижня представники знаку отримають неочікуваний дзвінок, який може кардинально змінити все ваше життя. На вихідних у житті Тельців можливі позитивні зміни в особистому житті.

Гороскоп на тиждень – Близнюки

Близнюки на цьому тижні варто присвятити час перегляду життєвих пріоритетів. Вам потрібно очистити свідомість від старих руйнівних думок. Впоратися з цим вам може допомогти похід у спортзал, лінгвістичні курси або просто читання цікавої літератури. Незабаром Близнюки по новому подивляться на навколишній світ і залучать позитивні зміни в житті.

Гороскоп на тиждень – Раки

Ракам пора проявити свою цілеспрямованість. До середини тижня прислухайтеся до думки й побажань керівництва. Це допоможе зарекомендувати себе як професіонала. Можливо, у кінці робочого тижня ви зможете вийти на новий щабель кар’єрного росту.

Гороскоп на тиждень – Леви

До кінця робочого тижня Леви можуть тільки мріяти про спокій. Випробування будуть чекати на кожному кроці, починаючи від особистого життя та закінчуючи роботою. Зберіть всю свою витримку, силу волі та самовладання. Ближче до кінця тижня пристрасті стихнуть. На вихідних рушайте з друзями у караоке і гарненько відпочиньте.

Гороскоп на тиждень – Діви

Для Дів цей тиждень буде досить складним та завантаженим. На роботі і вдома з’явиться купа додаткових справ. Не відкладайте все на потім, а вирішуйте по мірі надходження. Вихідні Дівам варто провести у колі близьких і друзів. Ідеальним варіантом для відпочинку може стати сімейна вечеря або пікнік.

Гороскоп на тиждень – Терези

У Терезів буде напружений фінансовий тиждень. Виділіть час для погашення всіх боргів і підрахунку бюджету. Кредити не допоможуть вирішити, а лише у рази погіршать фінансові проблеми. Порадьтеся зі своєю сім’єю. Можливо, варто утриматися від зайвих витрат і незапланованих покупок, принаймні цього тижня.

Гороскоп на тиждень – Скорпіони

На цьому тижні Скорпіони поринуть у ніжні почуття. Додайте до своїх відносин крапельку романтики. Прогулянка осіннім містом, похід до театру або вечеря при свічках відмінно урізноманітнять ваші стосунки. Самотнім Скорпіонам зірки рекомендують не зациклюватися на пошуку кохання, а краще зайнятися саморозвитком.

Гороскоп на тиждень – Стрільці

На цьому тижні Стрільцям потрібно ретельніше стежити за своїм здоров’ям. Ваш фізичний та емоційний стан на межі. Не доводьте себе до знемоги і по можливості відволічіться на щось більш приємне. Ідеальним варіантом може стати улюблена справа, похід у караоке або абсолютно нове хобі.

Гороскоп на тиждень – Козероги

На цьому тижні Козероги будуть відчувати себе самотніми і розгубленими. У гонитві за матеріальними благами ви добровільно відштовхуєте всі можливі зміни у вашому житті. Подолати пригнічений стан Козерогам допоможе простий дзвінок батькам. Вони краще за всіх знають, як вас підтримати, зарядити позитивною енергією і змусити заново повірити в себе.

Гороскоп на тиждень – Водолії

На цьому тижні Водолії варто взяти свою емоційність під жорсткий контроль. Ваша запальність може спричинити великі неприємності на роботі і вдома. Запорука успіху Водоліїв – самоконтроль і стриманість. На вихідних зберіться з друзями, пограйте в настільні ігри та відволічіться від турбот та негараздів.

Гороскоп на тиждень – Риби

На цьому тижні Рибам захочеться зірвати на комусь свою злість. Зірки не рекомендують робити це. Але якщо ви вже вступите у словесну перепалку, то постарайтеся знайти шляхи до примирення і вчасно відступіть. Розсудливість допоможе Рибам звести конфлікт нанівець і позитивно позначиться на подальшому особистісному розвитку.

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