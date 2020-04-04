Зоряні розлучення: трійка найнесподіваніших розставань зірок.

Усе починалося як у казці: кохання з першого погляду, розкішне весілля і сподівання на те, що це назавжди. Але потім щось пішло не так. Читайте в нашому матеріал трійку найнесподіваніших розлучень голлівудських пар, які розійшлися після більш ніж десяти років щасливого шлюбу.

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Брюс Вілліс і Демі Мур

Їх вважали однією з найміцніших пар у Голлівуді. Але, після 13 років шлюб розпався. Красуня Демі Мур і міцний горішок Брюс Вілліс познайомилися на знімальному майданчику. Це було кохання з першого погляду. Однак їхнє щастя було недовгим. Незабаром після весілля всі ЗМІ почали писати про інтрижку Брюса Вілліса з Мілою Йовович. Демі Мур осторонь не залишилася і, за чутками, закрутила роман із Патріком Суейзі. Як би там не було, але не дивлячись на розлучення, пара змогла зберегти теплі дружні стосунки.

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Джонні Депп і Ванесса Параді

Джонні Депп і Ванесса Параді були разом протягом 14 років. І хоча зірки офіційно не перебували в шлюбі, весь Голлівуд вважав їх однією з найміцніших пар. І навіть не дивлячись на зраду Джонні і весілля з Ембер Херд, Ванесса збирається захищати свого колишнього в суді під час з’ясування стосунків із розлучницею Ембер. І це при тому, що Джонні так і не одружився на Ванессі, а ось Ембер повів під вінець дуже швидко. Але яка різниця, адже дівчина щаслива в шлюбі і не тримає зла на Джонні Деппа.

Антоніо Бандерас і Мелані Гріффіт

Антоніо Бандерас і Мелані Гріффіт щасливо прожили разом цілих 18 років! Кажуть, що шлюб розпався через ревнощі Мелані. І не дивно, актор постійно потрапляв в об’єктиви камер із молоденькими красунями, а Мелані, яка не вважала себе красунею, влаштовувала йому гучні скандали. До того ж через невпевненість в собі, Мелані підсіла на алкоголь, наркотики і пластичні операції. Кому таке сподобається?

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