У 6 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 15 найкращих шефів країни знову зіткнулися в кулінарному поєдинку. Як завжди, на них чекав зовсім новий рівень складності завдань. Воно і не дарма, адже тільки так можна дізнатися ім’я найсильнішого. Сьогодні учасники зіткнулися з справжнім прокляттям страви «крокембуш». Чим дивував 6 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2? Дізнайтеся в матеріалі.

Перше випробування – страва-хмарочос. Професіонали поділилися на п’ять команд, капітанами яких стали: Віктор Самардак (червоні), Єфим Кравченко (фіолетові), Максим Висоцький (жовті), Юрій Побережник (сині) і Юлія Жигуліна (Кушнір) (зелені). Завдання випробування полягало у приготуванні найвищої страви. Усі команди зупинилися на приготуванні «крокембуш».

Але, під час оголошення вердиктів Ектор Хіменес-Браво підмітив, що за всю історію шоу ще нікому не вдалося перемогти прокляття «крокембуш». Найвищу страву змогла приготувати команда Віктора. Чорні фартухи наділи Юлія і Максим.

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Наступне випробування мало на увазі приготування страви повного циклу. Кожна з 3-ох команд під коробками отримала не розібрану тушку гусака, індика і селезня. З отриманого продукту професіонали повинні були приготувати якомога більше страв високої кухні.

Найкраще зі своїм завданням впоралися команди червоних і жовтих. У свою чергу команда зелених, хоч і використала майже всі частини тушки для приготування страв, але їх якість була далекою від досконалості. Чорний фартух на себе надів Давид Даніелян.

На битві чорних професіонали в черговий раз зіткнулися з незвичайним і складним випробуванням. Завдання полягало в приготуванні з інгредієнтів простої страви – дві справжні кулінарні шедеври. Разом з учасниками продемонстрував свою майстерність і Володимир Ярославський.

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Не пропустіть 7 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2 вже 11 квітня о 19:00!

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