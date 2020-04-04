Розміру його сумки позаздрить будь-яка модниця. Український дизайнер Андре Тан ексклюзивно для «Неймовірної правди про зірок» розповів ведучим проєкту Надії Матвєєвій і Григорію Решетнику, що можна знайти в його величезній сумці. Детальніше читайте в матеріалі.

Свою улюблену сумку від Yves Saint Laurent Андре Тан придбав 8 років тому в Італії. Український дизайнер вважає, що такий аксесуар дуже важливий і повинен бути містким.

«Якщо сумка незручна, якщо в ній не вміщується вся життя, значить, це ‒ не сумка», ‒ переконаний дизайнер.

Андре Тан завжди носить у сумці улюблені парфуми:

«У мене два улюблених парфуми: від Louis Vuitton, а також Black Afganos. Я практично нікуди без них не виходжу. І якщо раптом один із них закінчується, то це практично трагедія. Я просто не зможу заснути», ‒ каже дизайнер.

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Так що ж іще крім парфумів є в сумці у українського дизайнера?

Клаптики тканини з майбутньої колекції;

гроші, але не в гаманці, а у паперовому конверті;

порожній гаманець;

заспокійливі і вітаміни;

ключі від дому;

серветки;

антибактеріальні засоби;

плитка шоколаду.

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