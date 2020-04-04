Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Розмір має значення: що приховано у сумці Андре Тана

04.04.2020

Розміру його сумки позаздрить будь-яка модниця. Український дизайнер Андре Тан ексклюзивно для «Неймовірної правди про зірок» розповів ведучим проєкту Надії Матвєєвій і Григорію Решетнику, що можна знайти в його величезній сумці. Детальніше читайте в матеріалі.

нппз

Свою улюблену сумку від Yves Saint Laurent Андре Тан придбав 8 років тому в Італії. Український дизайнер вважає, що такий аксесуар дуже важливий і повинен бути містким.

«Якщо сумка незручна, якщо в ній не вміщується вся життя, значить, це ‒ не сумка», ‒ переконаний дизайнер.

Андре Тан завжди носить у сумці улюблені парфуми: 

«У мене два улюблених парфуми: від Louis Vuitton, а також Black Afganos. Я практично нікуди без них не виходжу. І якщо раптом один із них закінчується, то це практично трагедія. Я просто не зможу заснути», ‒ каже дизайнер.

Дивитись онлайн шоу Неймовірна правда про зірок – 1 випуск від 04.04.2020

нппз

Так що ж іще крім парфумів є в сумці у українського дизайнера?

  • Клаптики тканини з майбутньої колекції;
  • гроші, але не в гаманці, а у паперовому конверті;
  • порожній гаманець;
  • заспокійливі і вітаміни;
  • ключі від дому;
  • серветки;
  • антибактеріальні засоби;
  • плитка шоколаду.

нппз

Більше на тему: Гурт The Hardkiss представив новий кліп на сингл «Гора»

Більше ексклюзивних новин про життя зірок ви дізнаєтеся у проєкті «Неймовірна правда про зірок», щосуботи та щонеділі о 9:30. 

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить