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«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить 2 випуск від 05.04.2020

04.04.2020

Завтра, 5 квітня, о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийде другий випуск улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про те, на які жертви йдуть зірки заради ідеальної фігури та наскільки добре Віктор Павлік знає свою майбутню дружину. Детальніше читайте в матеріалі.

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У 2 випуску проєкту «Неймовірна правда про зірок» ви дізнаєтеся:

  • Які найбільш екстремальні дієти випробували на собі зірки?
  • Наскільки добре Віктор Павлік знає свою майбутню дружину?
  • Зоряні поради: як зберегти щасливий шлюб?
  • Чому MARUV переслідують нещастя?
  • Хто із зірок страждав від депресії?

Більше на тему: Кім Кардашьян поскаржилася, що втомилася на карантині з дітьми

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