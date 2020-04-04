6 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2 приготував для кулінарів нові складні випробування. Але впоратися з ними вдалося далеко не всім. Хто приніс суддям непристойно прості страви і попрощався з проєктом? Читайте, хто залишив «МастерШеф. Професіонали»-2 у 6 випуску в матеріалі.

У 6 випуску кухню «МастерШеф. Професіонали»-2 покинув Юрій Побережник.

Щоб залишитися на проєкті професіонали повинні були приготувати дві страви високої кухні з інгредієнтів для одної простої. Юрій приніс суддям свою інтерпретацію плову і міні-стейки. У першоій страві Володимир Ярославський підмітив нерівну нарізку м’яса. Також суддя після дегустації підсумував, що страви були дуже простими. Учасники також відзначили, що ті страви, які приніс суддям Юрій були кулінарно безграмотними.

У свою чергу Ектор Хіменес-Браво наголосив, що під час кожної програми усі судді чекають від учасників змін, руху вперед і професійного зростання. Страви, які приніс Юрій навпаки, відкинули хлопця далеко назад. Через це Юрій Побережник покинув проєкт в кінці 6 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2.

Уже в наступну суботу 14 найкращих професіоналів країни знову зійдуться в кулінарному поєдинку! Не пропустіть 7 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2 11 квітня в 19:00 на телеканалі СТБ!