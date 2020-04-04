Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

8 випуск «Один за всіх»-15: історія волинського Султана

04.04.2020

У 8 випуску «Один за всіх»-15 команда буде розбиратися в заплутаній сімейній драмі. 33-річній Марії неодноразово доводилося рятувати себе і 3-річного сина від колишнього чоловіка-тирана Сергія. Сергія же звинувачення від ексдружини вкрай обурюють. Чоловік запевняє, що не піднімав руку на Марію. Більш того, саме її він звинувачує у всіх своїх бідах. На чиєму боці правда і чого ще варто чекати від 8 випуску «Один за всіх»-15?

Більше на тему: Керівник проєкту «Один за всіх» розповів про новий сезон

У 8 випуску «Один за всіх»-15 ви дізнаєтеся:

  • Чи справді успішний бізнесмен Сергій виявиться тираном?
  • Хто в заплутаному любовному трикутнику говорить правду?
  • Чим шокує перевірка на поліграфі Марії?
  • Хто Марія насправді: шахрайка чи жертва тирана?
  • З ким краще залишитися 3-річному Матвію?

Video: 8 випуск «Один за всіх»-15: історія волинського Султана

5 квітня 2020 дивіться онлайн Один за всіх - 8 випуск. Дивитися онлайн анонс програми Один за всіх 2020 випуск 8 (ефір від 05.04.2020)

Дізнайтеся вже 5 квітня о 19:00 в ефірі телеканалу СТБ. А о 20:00 дивіться онлайн повний 8 випуск «Один за всіх»-15 від 05.04.2020 на офіційному сайті!

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить