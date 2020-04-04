8 випуск «Один за всіх»-15: історія волинського Султана
04.04.2020
У 8 випуску «Один за всіх»-15 команда буде розбиратися в заплутаній сімейній драмі. 33-річній Марії неодноразово доводилося рятувати себе і 3-річного сина від колишнього чоловіка-тирана Сергія. Сергія же звинувачення від ексдружини вкрай обурюють. Чоловік запевняє, що не піднімав руку на Марію. Більш того, саме її він звинувачує у всіх своїх бідах. На чиєму боці правда і чого ще варто чекати від 8 випуску «Один за всіх»-15?
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У 8 випуску «Один за всіх»-15 ви дізнаєтеся:
- Чи справді успішний бізнесмен Сергій виявиться тираном?
- Хто в заплутаному любовному трикутнику говорить правду?
- Чим шокує перевірка на поліграфі Марії?
- Хто Марія насправді: шахрайка чи жертва тирана?
- З ким краще залишитися 3-річному Матвію?
Video: 8 випуск «Один за всіх»-15: історія волинського Султана5 квітня 2020 дивіться онлайн Один за всіх - 8 випуск. Дивитися онлайн анонс програми Один за всіх 2020 випуск 8 (ефір від 05.04.2020)
Дізнайтеся вже 5 квітня о 19:00 в ефірі телеканалу СТБ. А о 20:00 дивіться онлайн повний 8 випуск «Один за всіх»-15 від 05.04.2020 на офіційному сайті!
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