«У кожного свій обман»: топ-5 фактів про режисера серіалу Анатолія Матешко
03.04.2020
Уже відомо, що серіал «У кожного свій обман» (IVORY films), який стартує на телеканалі СТБ вже 6 квітня о 20:15, знімав відомий український режисер Анатолій Матешко. Читайте топ-5 фактів про режисера прямо зараз!
- Дивно, але Анатолій Матешко – не тільки відомий український режисер, але і актор! Його фільмографія налічує 90 робіт в 79 проєктах!
- Анатолій став актором, натхненний прикладом своєї старшої сестри – Заслуженої артистки України Ольги Матешко.
- Після закінчення акторського факультету Київського державного інституту театрального мистецтва імені І. К. Карпенка-Каpого Анатолій став зніматися на Кіностудії імені Олександра Довженка.
У кіно Матешко дебютував ще в студентські роки, знявшись у стрічці 1974 року «Земні і небесні пригоди».
У 1985 році Анатолій Матешко закінчив Вищі курси сценаристів і режисерів (майстерня Володимира Грамматикова). В якості постановника ним було знято близько 30 повнометражних картин!
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