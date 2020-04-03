Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«У кожного свій обман»: топ-5 фактів про режисера серіалу Анатолія Матешко

03.04.2020

Уже відомо, що серіал «У кожного свій обман» (IVORY films), який стартує на телеканалі СТБ вже 6 квітня о 20:15, знімав відомий український режисер Анатолій Матешко. Читайте топ-5 фактів про режисера прямо зараз!

  • Дивно, але Анатолій Матешко – не тільки відомий український режисер, але і актор! Його фільмографія налічує 90 робіт в 79 проєктах!
  •  Анатолій став актором, натхненний прикладом своєї старшої сестри – Заслуженої артистки України Ольги Матешко.
  • Після закінчення акторського факультету Київського державного інституту театрального мистецтва імені І. К. Карпенка-Каpого Анатолій став зніматися на Кіностудії імені Олександра Довженка.

У кіно Матешко дебютував ще в студентські роки, знявшись у стрічці 1974 року «Земні і небесні пригоди».

У 1985 році Анатолій Матешко закінчив Вищі курси сценаристів і режисерів (майстерня Володимира Грамматикова). В якості постановника ним було знято близько 30 повнометражних картин!

Більше на тему: Телеканал СТБ покаже 12-серійну мелодраму «У кожного свій обман»

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить