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«У кожного свій обман»: біографія Анастасії Чепелюк

03.04.2020

Анастасія Чепелюк в новому серіалі «У кожного свій обман», який стартує на телеканалі СТБ вже 6 квітня, виконала роль актриси-невдахи, яка будь-якими способами бореться за своє місце під сонцем. Читайте біографію Анастасії Чепелюк прямо зараз!

Анастасія Чепелюк – одеситка. Народилася 12 листопада 1991 року. Артистичні здібності дівчинка проявляла з дитинства і вже тоді заявила, що буде зніматися в кіно, коли виросте. У шкільні роки сильно захоплювалася танцями – спочатку народними, потім спортивними. Займалася фітнес-аеробікою, освоїла ролики і ковзани. Хоч і не вважала себе співачкою, деякий час займалася вокалом, що пізніше дуже пригодилося на зйомках.

Здобувши середню освіту, Настя поступила в Київський національний університет імені Івана Карпенка-Карого на акторський факультет. Навчалася на курсі Олега Шаварського. Блискуче відіграла в дипломних спектаклях Марселу з «Собаки на сіні» Лопе де Веги, Надю з «Кімнати нареченої» Валентина Красногорова.

Після закінчення вузу талановита дівчина впродовж сезону співпрацювала з Андрієм Білоусом в його творчій майстерні «Абетка», де їй дісталася роль учениці в постановці «Упопабыласобака». Потім актрису прийняли в трупу Національного Академічного театру російської драми імені Лесі Українки, де вона працювала два роки і запам’яталася в ролі Славки в постановці «Доктор філософії» Браніслава Нушича.

Анастасія закінчила школу акторської майстерності Doors to Hollywood, посіла друге місце на конкурсі молодих талантів від кіностудії Amedia. Зараз актриса знімається в популярних українських серіалах, в тому числі і «У кожного свій обман».

Дивіться серіал з понеділка по четвер о 20:15!

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