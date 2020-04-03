Телеканал СТБ запускає унікальний спецпроєкт із Дмитром Карпачовим #татонакарантіні. Щодня з 6 по 10 квітня в прямому ефірі офіційного Інстаграм-аккаунту СТБ ведучий спілкуватиметься із зірковими татусями. Детальніше читайте в матеріалі.

Телеканал СТБ запускає спецпроєкт #татонакарантіні. Щодня з 6 по 10 квітня в прямому ефірі офіційного Інстаграм-аккаунту СТБ експерт із питань дитячої вікової психології спілкуватиметься з зірковими татусями. В гості до Дмитра Карпачова заглянуть Андрій Федінчик, Валерій Ославський, Євген Сморигін, Григорій Решетник та Сергій Притула.

Дмитро Карпачов дізнається про особисті лайфхаки зіркових татусів, як вони проводять удома час із дітьми, чи живе сім’я за графіком, які нові правила з’явилися із введенням карантину, що допомагає не сумувати і зберігати позитивний настрій.

Дмитро Карпачов не тільки обговорить із героями їх звички і принципи, а й сам дасть поради, як татам із користю проводити час з дітьми.

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