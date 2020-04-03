Постійна експертка програми «Вікна-новини» на СТБ, ексміністрка охорони здоров’я Зоряна Скалецька розказала, що необхідно робити, якщо ви чи хтось із близьких запідозрив у себе коронавірус. Яким має бути алгоритм дій медиків і як це проконтролювати? Читайте в матеріалі!

Ліків від коронавірусу не існує. Тому поки що медики усього світу застосовують лише симптоматичне лікування. Кожна країна, яка зіткнулися з COVID-19, проходила свій шлях проб і помилок. ВООЗ аналізує сукупний досвід і видає рекомендації, як діяти. Їх, до слова, постійно оновлюють. А країни уже адаптують алгоритм до потреб своєї системи охорони здоров’я. Днями розробили новий. Ви маєте його знати, аби у разі потреби вимагати від лікарів дотримання правил.

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Отож, щойно ви запідозрили у себе симптоми гострого респіраторного захворювання – підвищення температури, кашель, слабкість – негайно телефонуйте сімейному лікарю. Якщо ви не підписали декларації з терапевтом, телефонуйте на 103. А якщо у вас уже задишка і ознаки порушення свідомості – тим паче викликайте швидку. Розкажіть про симптоми.

Розберемо перший сценарій. Ви телефонуєте сімейному лікареві, розказуєте про симптоми. Якщо він запідозрить ознаки коронавірусу, одразу реєструє випадок у системі, повідомляє медзаклад про необхідність подальшого дослідження пацієнта та не пізніше ніж за дві години інформує лабораторний центр МОЗу. Це так має бути.

Наступний крок – аналіз на COVID-19. Якщо ви вдома, до вас має приїхати швидка. Насамперед, зроблять експрес-тест. Потім – обов’язково ПЛР-дослідження, щоб точно впевнитися, є короновірус чи ні. Якщо вам відмовили у тесті, телефонуйте на гарячу лінію Національної служби здоров’я за номером 1677.

До речі, на наявність коронавірусу тепер перевіряють і пацієнтів із пневмоніями. Яскравий приклад – Прикарпаття. Днями там перевірили 154 пацієнти із запаленням легень. І в 57 з них, тобто у третини, експрес-тест був позитивний.

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Отож, коронавірус діагностовано. Що ж далі? Лікарі вирішують, де перебуватиме пацієнт. Якщо захворювання у легкій формі, найчастіше відправляють додому, на амбулаторне лікування. Його рекомендуватимуть і тим, хто уже одужує і не потребує цілодобового нагляду лікаря. Бо ліжок на всіх може не вистачити. Але за умови обов’язкової самоізоляції. Тих же, хто перебуває у групі ризику – це люди з хронічними захворюваннями та старенькі – покладуть у стаціонар. Якщо у пацієнта є ускладнення, йому складно дихати, є харкання кров’ю або ж загальмовані реакції і сплутана свідомість, госпіталізація обов’язкова та термінова. Тим часом медпрацівники збиратимуть дані про всіх контактних осіб і моніторитимуть їхній стан.

Якщо ви мали контакт із людиною з коронавірусом, не приховуйте цього. Це може бути небезпечно як для вас, так і для ваших близьких і для всіх, хто вас оточує.

Україна і світ подолає цю пандемію, але як швидко – залежить від кожного з нас. Дотримуйтесь карантину, слухайтесь лікарів, мийте руки, зберігайте спокій і будьте здорові.

Дізнайтеся ще більше корисної інформації у програмі «Вікна-новини» на СТБ з понеділка по п’ятницю о 17:30, 22:00, а тепер ще й у денний час – о 14:30.