Завтра, 4 квітня, о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийде перший випуск улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про те, хто із зірок шоу-бізнесу захворів на коронавірус, а також покажуть, що ховає у своїй сумці відомий український дизайнер Андре Тан. Детальніше читайте в матеріалі.

У 1 випуску «Неймовірна правда про зірок» ви дізнаєтеся:

Як зірки рятуються від коронавірусу?

Зоряні розлучення: трійка найнесподіваніших розставань зірок.

Що лежить у сумці Андре Тана?

Хто із зірок порушує правила дорожнього руху?

У кого з зірок шоу-бізнесу немає освіти?

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