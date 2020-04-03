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«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить 1 випуск від 04.04.2020

03.04.2020

Завтра, 4 квітня, о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийде перший випуск улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про те, хто із зірок шоу-бізнесу захворів на коронавірус, а також покажуть, що ховає у своїй сумці відомий український дизайнер Андре Тан. Детальніше читайте в матеріалі.

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У 1 випуску «Неймовірна правда про зірок» ви дізнаєтеся:

  • Як зірки рятуються від коронавірусу?
  • Зоряні розлучення: трійка найнесподіваніших розставань зірок.
  • Що лежить у сумці Андре Тана?
  • Хто із зірок порушує правила дорожнього руху?
  • У кого з зірок шоу-бізнесу немає освіти?

Більше на тему: Григорій Решетник: Для мене проєкт «Неймовірна правда про зірок», як дитина, яка повернувся після навчання за кордоном

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