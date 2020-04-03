Нарешті ми роздягнули Макса: 5 випуск проєкту «Холостяк»-10 оголив усіх

На 5 тижні головний герой Макс Михайлюк вирішив запросити трьох дівчат на групове побачення в аквапарк, а також зайнятися боді-артом із Вікою. Випуск видався надто красивим і оголеним і для Насті, з якою чоловік відправився на індивідуальне побачення. Загострення пристрастей збільшується, а склад суперниць — навпаки. Чим дивував 5 випуск від 03.04.2020 — читайте в матеріалі.

Минулої Церемонії Наташа отримала запрошення на побачення. Однак не індивідуальне, а групове. Разом із Дашею і Даною дівчата відправилися в аквапарк. Після спуску з кожної гірки на них чекали приємні бонуси, серед яких: з’їсти морозиво з Холостяком, випити коктейлі або відправитися на масаж. Кожна мріяла про останнє. Однак пощастило лише Наташі, яка воліла з’ясовувати стосунки в момент всього процесу.

«Діалог перетворився на безліч питань з її боку. Нагадувало якийсь допит», — підсумував Макс.

А ось Даша засмутилася, адже очікувала перейти на новий етап стосунків завдяки тактильному контакту: «Кожну він обійме, підтримає. У всіх все відбувається, а у мене відбувається коктейль. Про все і ні про що ми поговорили».

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На ранок Макс заїхав за Настею. Двоє чудово прокотилися на місцевому і найпоширенішому виді транспорту. Однак найцікавіше почалося пізніше. Пара приїхала до басейну.

«Ми цілувалися під водою. Звичайно, хотілося більшого», — зізналася учасниця.

Однак за підсумком зустрічі Макс не вручив троянду, аргументуючи це тим, що хотів відволікти Настю від проєкту і правил. Сама дівчина сприйняла це інакше і до самої Церемонії хвилювалася.

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Ще одне індивідуальне побачення відбулося у Віки. На подив, перша зустріч видалася куди відвертіше. Пара малювала на тілах одне одного, а після разом відправилася в душ.

«Тяжіння у нас вже відбулося. Уже з’явилася іскра, яка переросте у щось більше», — поділилася своєю думкою дівчина.

Наприкінці п’ятого тижня відбулася Церемонія троянд, на якій Макс зробив свій вибір і попрощався з однією дівчиною.

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