Уже сьогодні, 3 квітня, на СТБ вийде 5 випуск романтичного реаліті «Холостяк»-10. Поспілкуватися з Максом особисто зможуть дві учасниці — Віка та Настя. Які емоції подарують дівчатам зустрічі тет-а-тет і де пройдуть індивідуальні побачення — читайте в анонсі від 03.04.2020!

Першою на побачення з Холостяком поїде Настя. Після того, як учасниця довірила Максу свої найпотаємніші переживання, він в свою чергу вирішить подарувати їй позитивні емоції. Холостяк зустріне дівчину на мотоциклі. Однак бойова учасниця заявить, що і сама вміє управляти цим видом транспорту і прокотить Макса! Саме побачення пройде в усамітненій обстановці біля басейну. Оскільки Холостякові мало що відомо про Настю, він намагатиметься дізнатися її ближче. Деякі факти з життя дівчини збентежать чоловіка.

«Це викликає двояку реакцію», — зізнається Макс після діалогу з учасницею.

Друге індивідуальне побачення головний герой підготує для Віки. Макс запропонує учасниці зануритися в популярну тайську арт-терапію. Їм доведеться висловлювати свої думки, почуття й емоції яскравими фарбами. Однак не на папері, а на тілі одне одного! Незважаючи на сором’язливість, Віка все ж довіриться Холостякові і дозволить йому малювати на собі.

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«У якийсь момент Віка перестала соромитися і запропонувала намалювати зображення на її грудях», — поділиться Макс.

Чи виникне взаєморозуміння між Холостяком і Настею?

Чим закінчиться тактильний вечір із Вікою?

Чи зможуть вони оголити одне перед одним не тільки тіла, а й душі?

Дивіться 5 випуск романтичного реаліті «Холостяк»-10 сьогодні, 3 квітня, о 19:00 на СТБ.

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