Google створив дудл про коронавірус

3 квітня глобальна пошукова система Google створила дудл, присвячений коронавірусу. Він закликає усіх людей залишатися вдома заради збереження життя та щоб допомогти зупинити пандемію. Детальніше читайте в матеріалі.

Глобальний пошуковик Google випустив новий дудл, яким закликав людей дотримуватися карантину, щоб зберегти життя і допомогти зупинити коронавірус.

Новий дудл веде на сторінку, де кожен бажаючий може ознайомитися з усією наявною інформацією про COVID-19: які основні симптоми захворювання, як відрізнити коронавірус від застуди або грипу, яким чином можна (і чи можна) самостійно лікуватися вдома…

Також на цій сторінці можна побачити статистику інфікування, смертності і одужання по світу в цілому і по кожній країні зокрема.

Девіз дудла – «Stay Home. Save Lives. Help Stop Coronavirus» (Залишайся вдома. Збережи життя. Допоможи подолати коронавірус).

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