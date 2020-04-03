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Google створив дудл про коронавірус

03.04.2020

3 квітня глобальна пошукова система Google створила дудл, присвячений коронавірусу. Він закликає усіх людей залишатися вдома заради збереження життя та щоб допомогти зупинити пандемію. Детальніше читайте в матеріалі.

коронавирус

Глобальний пошуковик Google випустив новий дудл, яким закликав людей дотримуватися карантину, щоб зберегти життя і допомогти зупинити коронавірус.

Новий дудл веде на сторінку, де кожен бажаючий може ознайомитися з усією наявною інформацією про COVID-19: які основні симптоми захворювання, як відрізнити коронавірус від застуди або грипу, яким чином можна (і чи можна) самостійно лікуватися вдома… 

Також на цій сторінці можна побачити статистику інфікування, смертності і одужання по світу в цілому і по кожній країні зокрема.

Девіз дудла – «Stay Home. Save Lives. Help Stop Coronavirus» (Залишайся вдома. Збережи життя. Допоможи подолати коронавірус).

Більше на тему: Як відбувається посилення карантину в Україні

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