«Акушерка»: біографія Олександра Єфремова

Олександр Єфремов крім багатого акторського досвіду в кіно, має цілий багаж театральних перевтілень! Зовсім скоро глядачі телеканалу СТБ зможуть подивитися на фантастичну гру професіонала в новому серіалі «Акушерка». Читайте біографію Олександра Єфремова прямо зараз!

Олександр Єфремов народився 6 лютого 1986 року. У 2007 році він закінчив Білоруську державну академію мистецтв, де навчався за фахом актор драмтеатру і кіно на курсі Л. А. Монаковим. Після закінчення вузу молодий актор брав участь в постановках Сучасного художнього театру і Театру Музичної комедії. Крім цього Олександр часто знімається в рекламі.

Олександр у вільний від роботи час катається на роликах, займається плаванням, пише сценарії і вірші. У кінематографі Олександр Єфремов дебютував в 2007 році, зігравши епізодичну роль в детективному серіалі «Ваша честь». З того часу у нього – 70 робіт в 70 проєктах!

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