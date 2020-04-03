Вже завтра о 19:00 на телеканалі СТБ в ефір вийде 6 випуск другого сезону «МастерШеф. Професіонали». На кухні кулінарного шоу 15 найкращих шеф-кухарів України продовжать боротьбу за головний приз. Чого чекати глядачам від 6 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2? Дізнайтеся в матеріалі.

Детальніше дивіться в 6 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 на телеканалі СТБ:

Чия страва змусить Ектора перехреститися і покаятися?

Кого від перемоги у конкурсі страв-хмарочосів відокремить цілих 20 см?

У чому учасники справжні профі: кулінарії чи крадіжці інгредієнтів?

Чи прилетить Віктору деком від Юлії?

І хто з учасників назавжди попрощається з кухнею «МастерШеф. Професіонали»-2?

Не пропустіть 6 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2 вже 4 квітня о 19:00 на телеканалі СТБ і на офіційному сайті STB.UA!

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