Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

6 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2: кулінарний розмір має значення

03.04.2020

Вже завтра о 19:00 на телеканалі СТБ в ефір вийде 6 випуск другого сезону «МастерШеф. Професіонали». На кухні кулінарного шоу 15 найкращих шеф-кухарів України продовжать боротьбу за головний приз. Чого чекати глядачам від 6 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2? Дізнайтеся в матеріалі.

Детальніше дивіться в 6 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 на телеканалі СТБ:

  • Чия страва змусить Ектора перехреститися і покаятися?
  • Кого від перемоги у конкурсі страв-хмарочосів відокремить цілих 20 см?
  • У чому учасники справжні профі: кулінарії чи крадіжці інгредієнтів?
  • Чи прилетить Віктору деком від Юлії?
  • І хто з учасників назавжди попрощається з кухнею «МастерШеф. Професіонали»-2?

Не пропустіть 6 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2 вже 4 квітня о 19:00 на телеканалі СТБ і на офіційному сайті STB.UA!

Читайте більше цікавих новин у Viberі TelegramСТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить