6 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2: кулінарний розмір має значення
03.04.2020
Вже завтра о 19:00 на телеканалі СТБ в ефір вийде 6 випуск другого сезону «МастерШеф. Професіонали». На кухні кулінарного шоу 15 найкращих шеф-кухарів України продовжать боротьбу за головний приз. Чого чекати глядачам від 6 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2? Дізнайтеся в матеріалі.
Детальніше дивіться в 6 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 на телеканалі СТБ:
- Чия страва змусить Ектора перехреститися і покаятися?
- Кого від перемоги у конкурсі страв-хмарочосів відокремить цілих 20 см?
- У чому учасники справжні профі: кулінарії чи крадіжці інгредієнтів?
- Чи прилетить Віктору деком від Юлії?
- І хто з учасників назавжди попрощається з кухнею «МастерШеф. Професіонали»-2?
Не пропустіть 6 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2 вже 4 квітня о 19:00 на телеканалі СТБ і на офіційному сайті STB.UA!
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