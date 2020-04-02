Вихідні в квітні 2020: чи будуть додаткові вихідні і як їх проведуть зірки СТБ
В умовах карантину у більшості українців з’явилося більше вільного часу. Але от скільки офіційно буде вихідних днів у квітні 2020 року в нашій країні? Як планують святкувати Великдень та додаткові вихідні зірки телеканалу СТБ – читайте в нашому матеріалі.
Головне свято другого місяця весни – Світле Христове Воскресіння. Він подарує українцям додатковий вихідний. Таким чином, в Україні протягом 18, 19 і 20 квітня буде подовжений триденний вихідний.
Вихідні в квітні 2020 року
Загальна кількість календарних днів – 30
Робочі дні – 21
Вихідні дні – 9
Передсвяткові (скорочені на 1 годину) – немає
Державні свята – Великдень 19 квітня.
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Також, варто зазначити і неофіційні свята, які відзначаються у квітні:
- Всесвітній день сміху – 1 квітня;
- Благовіщення – 7 квітня;
- Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів – 11 квітня;
- День працівників ракетно-космічної галузі України – 12 квітня;
- День авіації і космонавтики – 12 квітня;
- День навколишнього середовища – 18 квітня;
- Всеукраїнський день психолога – 23 квітня;
- День пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф (річниця аварії на Чорнобильській АЕС) – 26 квітня.
Суддя кулінарного шоу «МастерШеф. Професіонали»-2 Володимир Ярославський – справжній трудоголік! Навіть у святкові та вихідні дні шеф продовжує радувати кулінарними шедеврами своїх онлайн-відвідувачів:
На Великдень думаю працювати. А ось як планую провести вихідні дні? Як зазвичай! Я працюю. У мене 55 чоловік e колективі. Їх потрібно годувати. Адже ми готуємо страви з меню нашого ресторану не лише на вітрину для GoodWine.