В умовах карантину у більшості українців з’явилося більше вільного часу. Але от скільки офіційно буде вихідних днів у квітні 2020 року в нашій країні? Як планують святкувати Великдень та додаткові вихідні зірки телеканалу СТБ – читайте в нашому матеріалі.

Головне свято другого місяця весни – Світле Христове Воскресіння. Він подарує українцям додатковий вихідний. Таким чином, в Україні протягом 18, 19 і 20 квітня буде подовжений триденний вихідний.

Вихідні в квітні 2020 року

Загальна кількість календарних днів – 30

Робочі дні – 21

Вихідні дні – 9

Передсвяткові (скорочені на 1 годину) – немає

Державні свята – Великдень 19 квітня.

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Також, варто зазначити і неофіційні свята, які відзначаються у квітні:

Всесвітній день сміху – 1 квітня;

Благовіщення – 7 квітня;

Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів – 11 квітня;

День працівників ракетно-космічної галузі України – 12 квітня;

День авіації і космонавтики – 12 квітня;

День навколишнього середовища – 18 квітня;

Всеукраїнський день психолога – 23 квітня;

День пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф (річниця аварії на Чорнобильській АЕС) – 26 квітня.

Суддя кулінарного шоу «МастерШеф. Професіонали»-2 Володимир Ярославський – справжній трудоголік! Навіть у святкові та вихідні дні шеф продовжує радувати кулінарними шедеврами своїх онлайн-відвідувачів:

На Великдень думаю працювати. А ось як планую провести вихідні дні? Як зазвичай! Я працюю. У мене 55 чоловік e колективі. Їх потрібно годувати. Адже ми готуємо страви з меню нашого ресторану не лише на вітрину для GoodWine.

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