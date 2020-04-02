«У кожного свій обман»: біографія Дмитра Бджоли

35-річний Дмитро Бджола – відомий актор, який запам’ятався глядачам по безлічі ролей. У серіалі «У кожного свій обман» (виробництва IVORYfilms), показ якого СТБ починає 6 квітня, він постане в образі глави бізнесу, готового навіть поступитися інтересами сім’ї заради своєї справи. Читайте біографію Дмитра Бджоли прямо зараз!

Впевнений і харизматичний Дмитро Бджола вважається одним з найпривабливіших чоловіків українського кінематографа. Актор народився 21 травня 1984 року в Талліні. Батьки ніяк не пов’язані з кінематографом: мати працює економістом, а батько – рибалка. У дитинстві актор соромився свого прізвища, але потім полюбив, адже Бджола навіть краще псевдонімів, які змушені брати багато колег.

Після закінчення гімназії Карьяма він вступив до Ігоря Золотовицького в Школу-студію МХАТ. У числі однокурсників – Антон Шагін, Максим Матвєєв, Катерина Вілкова і Мирослава Карпович. Курс набирався спеціально для поповнення трупи драмтеатру. Там і почалася акторська біографія Бджоли.

У 2008 році Дмитро отримував режисерську освіту в майстерні Леоніда Хейфеца в Щукінському училищі. Навчання на заочному відділенні він поєднував з роботою в театрі «Чеховська студія» та зйомками в кіно.

Завдяки своїй чоловічій харизмі Бджола вважається ідеалом в очах мільйонів жінок. Подальша фільмографія формувалася з картин, в яких йому діставалися переважно центральні персонажі.

Дивіться вже з 6 квітня серіал «У кожного свій обман» на телеканалі СТБ!

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