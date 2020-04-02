Церковні свята в квітні 2020: календар православних свят по днях
Середина весни багата на свята. Не за горами Світле Воскресіння Христове – найголовніше свято в церковному календарі! Читайте в нашому матеріалі перелік православних свят на квітень 2020 року по днях.
Церковні свята в квітні 2020
1 квітня – мученика Хрисанфа; мучениці Дарії і з ними; преподобного Інокентія Комельского Вологодського.
2 квітня – преподобних Іоанна, Сергія, Патрикия і інших, в обителі святого Сави убієнного.
3 квітня – преподобного Серафима Виріцького; преподобного Якова, єпископа Катанського (Сицилійського).
4 квітня – священномученика Василя Анкірського.
5 квітня – преподобномученика Никона Сицилійського, єпископа і 199-ти учнів його; преподобного Никона; ігумена Києво-Печерського.
6 квітня – предпразднство Благовіщення Пресвятої Богородиці; преподобного Захарія Печерського; мучеників Стефана і Петра Казанських; святителя Артемона (Артемія); преподобного Захарія.
7 квітня – Благовіщення Пресвятої Богородиці; кончина святителя Тихона (Бєлавіна).
8 квітня – Собор Архангела Гавриїла.
9 квітня – мучениці Матрони Солунської (Фессалонікійської).
10 квітня – преподобного Іларіона Нового; преподобного Стефана чудотворця; преподобномученика Євстратія Печерського; мученика Бояна (Єнравота); преподобного Іларіона Псковоєзерського.
11 квітня – священномучеників Марка, Кирила і багатьох інших.
12 квітня – Вхід Господній в Єрусалим (Вербна неділя); преподобного Іоанна Лествичника; Святителя Софронія; святий Іуліанії Никомидійській.
13 квітня – святителя Інокентія (Веніяминового); Святителя Іони; священномученика Іпатія.
14 квітня – мученика Оврамія Болгарського; преподобного Євфимія; преподобної Марії Єгипетської, преподобного Геронтія.
15 квітня – преподобного Тита чудотворця.
16 квітня – Великий четвер. Спогад Таємної Вечері; преподобного Микити сповідника; ікони Божої Матері Нев’янучий цвіт.
17 квітня – Страсна п’ятниця. Розп’яття Ісуса Христа.
18 квітня – Велика субота перед Великоднем; мучеників Агафопода, Феодула і іже з ними.
19 квітня – Світле Христове Воскресіння, або Великдень.
20 квітня – початок Світлої седмиці; преподобного Георгія сповідника; преподобного Данила Переяславського; Візантійської ікони Божої Матері.
21 квітня – Іверської ікони Божої Матері; апостолів від 70-ти Родіона (Іродіона), Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Єрма (Гермия) і іже з ним; мученика Хрістодула і мучениці Анастасії Патрським.
22 квітня – мученика Євпсихія Кесарійського.
23 квітня – мучеників Терентія, помпи, Африкана, Максима, Зинона, Олександра, Феодора та інших 33-x.
24 квітня – ікони Божої Матері «Живоносне Джерело»; священномученика Антипа.
25 квітня – преподобного Василя сповідника; Муромської і Белинічської ікон Божої Матері.
26 квітня – священномученика Артемона Лаодикийского.
27 квітня – святого Мартіна Першого; мучеників Антонія, Іоанна та Євстафія Віленських (Литовських).
28 квітня – поминання покійних. Радониця; апостолів від сімдесяти Аристарха, Пуда і Трохима.
29 квітня – Мучениць Агапії, Ірини та Хіонії.
30 квітня – преподобного Акакія; священномученика Симеона Ктезіфонтского і з ним; преподобного Зосими; знайдення мощей преподобного Олександра Свірського.