Середина весни багата на свята. Не за горами Світле Воскресіння Христове – найголовніше свято в церковному календарі! Читайте в нашому матеріалі перелік православних свят на квітень 2020 року по днях.

Церковні свята в квітні 2020

1 квітня – мученика Хрисанфа; мучениці Дарії і з ними; преподобного Інокентія Комельского Вологодського.

2 квітня – преподобних Іоанна, Сергія, Патрикия і інших, в обителі святого Сави убієнного.

3 квітня – преподобного Серафима Виріцького; преподобного Якова, єпископа Катанського (Сицилійського).

4 квітня – священномученика Василя Анкірського.

5 квітня – преподобномученика Никона Сицилійського, єпископа і 199-ти учнів його; преподобного Никона; ігумена Києво-Печерського.

6 квітня – предпразднство Благовіщення Пресвятої Богородиці; преподобного Захарія Печерського; мучеників Стефана і Петра Казанських; святителя Артемона (Артемія); преподобного Захарія.

7 квітня – Благовіщення Пресвятої Богородиці; кончина святителя Тихона (Бєлавіна).

8 квітня – Собор Архангела Гавриїла.

9 квітня – мучениці Матрони Солунської (Фессалонікійської).

10 квітня – преподобного Іларіона Нового; преподобного Стефана чудотворця; преподобномученика Євстратія Печерського; мученика Бояна (Єнравота); преподобного Іларіона Псковоєзерського.

11 квітня – священномучеників Марка, Кирила і багатьох інших.

12 квітня – Вхід Господній в Єрусалим (Вербна неділя); преподобного Іоанна Лествичника; Святителя Софронія; святий Іуліанії Никомидійській.

13 квітня – святителя Інокентія (Веніяминового); Святителя Іони; священномученика Іпатія.

14 квітня – мученика Оврамія Болгарського; преподобного Євфимія; преподобної Марії Єгипетської, преподобного Геронтія.

15 квітня – преподобного Тита чудотворця.

16 квітня – Великий четвер. Спогад Таємної Вечері; преподобного Микити сповідника; ікони Божої Матері Нев’янучий цвіт.

17 квітня – Страсна п’ятниця. Розп’яття Ісуса Христа.

18 квітня – Велика субота перед Великоднем; мучеників Агафопода, Феодула і іже з ними.

19 квітня – Світле Христове Воскресіння, або Великдень.

20 квітня – початок Світлої седмиці; преподобного Георгія сповідника; преподобного Данила Переяславського; Візантійської ікони Божої Матері.

21 квітня – Іверської ікони Божої Матері; апостолів від 70-ти Родіона (Іродіона), Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Єрма (Гермия) і іже з ним; мученика Хрістодула і мучениці Анастасії Патрським.

22 квітня – мученика Євпсихія Кесарійського.

23 квітня – мучеників Терентія, помпи, Африкана, Максима, Зинона, Олександра, Феодора та інших 33-x.

24 квітня – ікони Божої Матері «Живоносне Джерело»; священномученика Антипа.

25 квітня – преподобного Василя сповідника; Муромської і Белинічської ікон Божої Матері.

26 квітня – священномученика Артемона Лаодикийского.

27 квітня – святого Мартіна Першого; мучеників Антонія, Іоанна та Євстафія Віленських (Литовських).

28 квітня – поминання покійних. Радониця; апостолів від сімдесяти Аристарха, Пуда і Трохима.

29 квітня – Мучениць Агапії, Ірини та Хіонії.

30 квітня – преподобного Акакія; священномученика Симеона Ктезіфонтского і з ним; преподобного Зосими; знайдення мощей преподобного Олександра Свірського.

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