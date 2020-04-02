Холостяк Макс Михайлюк вирішив зробити особливий подарунок Христині. Тому запросив дівчину на ювелірну фабрику. Вибравши прикраси, пара могла пройти тест на сумісність і дізнатися, наскільки схожі їхні погляди на життя. Про дітей, кредити та сімейні цінності поговорили двоє при покупці перлового намиста. Ексклюзивне відео, що не увійшло в ефір, — дивіться в матеріалі.

Ще один ексклюзивний бекстейдж і екскурсія з побачення на ювелірній фабриці

Video: Тест на сумісність Макса Михайлюка та Христини: ексклюзивне відео Тест на сумісність Холостяка 10 сезону Макса Михайлюка і Христини: ексклюзивне відео дивіться в матеріалі

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