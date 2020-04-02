2 квітня в ефірі телеканалу СТБ вийшла заключна серія весни проєкту «Сліпа», заснованого на реальних історіях людей. Чи зможе бабуся Люба допомогти Поліні. Жінка заплуталася в своїх почуттях до чоловіка і коханця. Вона не знала, кого вибрати. Детальніше читайте в матеріалі.

25-річна Поліна Гонтарук заплуталася в почуттях до чоловіка Юрі і коханця Льоші. І вирішила піти за порадою до бабусі Люби. Поліна хотіла дізнатися, кого з чоловіків їй варто вибрати? З ким вона буде щасливою?

Однак Сліпа сказала Поліні кинути коханця Олексія, оскільки він не дуже порядна людина. Молода жінка не послухала поради бабусі Люби. Але потім випадково з’ясувала, що насправді Льоша не любить її. Йому заплатили за те, щоб він спокусили Поліну. Це були витівки колеги її чоловіка, яка давно поклала на нього око. Жінка була в розгубленості і зовсім забула про те, що Сліпа сказала, що її справжнє щастя ходить зовсім поруч. Чи зуміє Поліна розпізнати своє кохання і з ким із чоловіків вона залишиться? Дивіться всі подробиці в 46 серії.

Більше на тему: Що не можна робити перед весіллям

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ