Сьогодні, 2 квітня, о 18:00 в ефір телеканалу СТБ вийдуть заключні 45 і 46 серії проєкту, заснованого на реальних історіях людей, — «Сліпа». Це розповідь про ясновидицю бабусю Любу, яка допомагає людям, що опинилися в складних життєвих ситуаціях. Детальніше читайте в матеріалі.

У 45 серії серіалу «Сліпа» по допомогу до бабусі Люби звернулася Олена. Одного разу вона з чоловіком знайшла на зупинці сумку з грошима. Однак відразу після цього жінку почали мучити кошмари: уві сні вона бачила, як вся її сім’я гине.

У 46 серії серіалу «Сліпа» до бабусі Люби звернулася Поліна. Жінка заплуталася у своїх почуттях до чоловіка і коханця. Вона не знала, кого вибрати…

Дізнайтеся всі подробиці в 45 і 46 серіях серіалу «Сліпа» від 02.04.2020.

Video: «Сліпа»: чим зацікавлять 45 і 46 серії від 02.04.2020 Сліпа - 45 і 46 серії на сайті СТБ вже 2.04.2020. Про що сюжет 45 і 46 серії фільму Сліпа, читайте в анонсі

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