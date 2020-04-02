2 квітня в ефірі телеканалу СТБ вийшла 45 серія проєкту, заснованого на реальних історіях людей, — «Сліпа». Чи змогла бабуся Люба допомогти Олені. Одного разу вона з чоловіком знайшла на зупинці сумку з грошима. Однак після цього жінку почали мучити кошмари: уві сні вона бачила, як вся її сім’я гине. Детальніше читайте в матеріалі.

Тарас і Олена прожили щасливо в шлюбі. Вони мріяли про власний автомобіль, на який збирали гроші протягом року. Проте одного разу Тарас знайшов на автобусній зупинці сумку з грошима. Олена не хотіла брати чужі гроші, але Тарас умовив її. Однак із того самого дня жінка перестала спати. Щоночі у своїх снах вона бачила, як гинуть її чоловік і дочка. Олена дуже злякалася і не знала, що їй робити, вона була впевнена, що все це якось пов’язано зі знайденими грошима. Тому жінка вирішила звернутися за допомогою до бабусі Люби.

Сліпа розповіла Олені, що гроші принесуть її сім’ї нещастя. Вона наказала принести сумку з усією сумою до неї, щоб провести ритуал і спалити їх. Жінка побігла додому, але виявилося, що частина грошей зникла. Як потім з’ясувалося, її чоловік купив авто, а дочка поїхала відпочивати до Таїланду… І все б нічого, але відразу ж після цього Тарас потрапив в автокатастрофу, а дочка ‒ потонула.

Чи зможе Олена врятувати свою сім’ю? Дивитися всі дані в 45 серії.

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