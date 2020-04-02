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Як зробити шугаринг в домашніх умовах

02.04.2020

Що таке шугаринг та як зробити шугаринг в домашніх умовах? Чи правда, що він кращий за інші види епіляції? Ведуча Надія Матвєєва розповіла, як правильно робити шугаринг в домашніх умовах.

шугаринг дома

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Шугаринг — це депіляція, яка проводиться за допомогою карамельної пасти, основним компонентом якої є цукор. Рецепт шугарингу знайомий людству ще з часів Стародавньої Греції та Єгипту, де спокусливі красуні позбувалися зайвої рослинності за допомогою всього лише невеликої грудочки цукрової пасти.

шугаринг дома

Переваги шугарингу:

  • мінімальна ймовірність занести інфекцію;
  • найменш болюча та проста процедура серед усіх депіляцій;
  • не обпалює шкіру (на відміну від гарячого воску);
  • легко робити самостійно вдома;
  • підходить жінкам і чоловікам;
  • дозволяє позбутися волосся довжиною від 2-3 мм;
  • після регулярного шугарингу волосся рідшає та стає тонким;
  • під час процедури відбувається пілінг ороговілих клітин шкіри;
  • можна робити на всіх ділянках шкіри.

Рецепт пасти для шугарингу в домашніх умовах

Сьогодні пасту для шугарингу можна придбати в спеціалізованих магазинах. Але, якщо у вас є бажання, то таку ж пасту можна легко приготувати і в домашніх умовах.

шугаринг дома

Основні компоненти: цукор (6 ч.л.), вода (2 ч.л.), лимонний сік (половина лимона) або лимонна кислота (2 ч.л.).

Щоб приготувати пасту для шугарингу вдома, змішайте цукор і воду в каструльці. Потім поставте цю суміш на повільний вогонь і варіть, ретельно помішуючи. Коли маса почне міняти колір з прозоро-білого на карамельно-золотистий, перевірте готовність. Як це зробити? Дуже просто! Візьміть склянку з холодною водою та капніть туди суміш. Якщо вона не розтікається, а застигає у вигляді рівної крапельки — готово. Далі додайте в суміш лимонну кислоту (або сік лимона), зніміть з вогню, але не переставайте помішувати. У вас повинна вийти однорідна золотиста маса без крупинок. Дайте пасті охолонути до кімнатної температури та приступайте до процедури.

Як зробити шугаринг в домашніх умовах?

У наш час багато майстрів шугарингу проводять майстер-класи з приготування пасти для цукрової депіляції. Якщо у вас є зайві гроші та вільний день, то ви можете скористатися їхніми послугами. А можете спробувати провести процедуру у себе вдома на дивані.

Як зробити шугаринг вдома:

Крок 1: перше, що потрібно зробити — очистити шкіру, де будете робити депіляцію. Витерти її насухо.

Крок 2: на підготовлену ділянку шкіри нанесіть звичайний тальк.

Крок 3: відокремте від загальної маси пасти для шугарингу невеликий шматочок розміром з волоський горіх. Трохи розімніть його в руках, щоб легше було наносити на шкіру. Щоб паста не прилипала до рук, скористайтеся звичайними медичними рукавичками.

Крок 4: наносити пасту потрібно проти росту волосся. Докладіть зусиль, коли будете розмазувати пасту по ділянці шкіри, для ефективного видалення небажаного волосся.

Крок 5: зривати потрібно у напрямку росту волосся смикаючими рухами.

Крок 6: змийте залишки пасти та нанесіть заспокійливий лосьйон для тіла.

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