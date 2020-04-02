Програма «Вікна-новини» додає денний випуск

Коли ситуація у країні та світі змінюється щохвилини, для телеглядача ще важливіше регулярно отримувати повну і достовірну інформацію. Саме тому з 6 квітня інформаційна програма «Вікна-новини» на СТБ додає ще один випуск о 14:30, ставши першими денними новинами країни. Відтепер «Вікна-новини» виходитимуть тричі на день.

«Перше. Ми живемо у часи, коли інформація рятує життя. Буквально. Друге. Що складніші часи, то ближче ми маємо бути до нашого глядача. Ось два пункти, через які ми не могли не відреагувати на виклики, що змінили наше із вашим життя. Випуск «Вікон» о 14:30 – це концентрація чесних професійних новин, що дозволить нашим глядачам почуватися ще впевненіше в інформаційному шумі», – коментує рішення головний редактор програми «Вікна-новини» Володимир Павлюк.

Хронометраж денного випуску складатиме 20 хвилин.

Більше на тему: Що робити, якщо вас відправили у відпустку за свій рахунок на карантині: поради Зоряни Скалецької

З понеділка по п’ятницю журналісти «Вікон» працюють, аби телеглядачі, залишаючись вдома, отримували актуальну та перевірену інформацію. Вмикай «Вікна-новини» на СТБ о 14:30, 17:30 та о 22:00 та дізнавайся першим всі новини.

Ведучі: Тетяна Висоцька, Ольга Кучер, Яна Брензей.