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Прем’єра «Ніщо не трапляється двічі»: що побачать глядачі у заключних 23 і 24 серії від 02.04.2020

02.04.2020

2 квітня, о 20:00 ми побачимо заключні 23 і 24 серії драматичного фільму «Ніщо не трапляється двічі». Вже сьогодні замість крапок у найдраматичнішій історії кохання, за якою захлинаючись спостерігали безліч глядачів, буде поставлено ​​крапку. Який фінал отримає продовження «Ніщо не трапляється двічі» 23 і 24 серії – дізнаєтеся в матеріалі!

У 23 і 24 серіях фільму «Ніщо не трапляється двічі» ви дізнаєтеся, що

Гліб знаходиться в лікарні. Борис прилітає за дружиною на острів, але Маша його не приймає. Невже вона повернеться до Огнєву і Катюші? Та чи прийме її дочка, яка впевнена, що її мама загинула? Раїса радіє – її звільнять з в’язниці, але все йде не за планом… Аглая весь час думає про доктора Шумакова, але чи зможе вона повірити йому?

Не пропустіть захоплюючі заключні 23 і 24 серії продовження «Ніщо не трапляється двічі» від 2.04.2020. Замість трьох крапок буде точка.

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