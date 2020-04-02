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Занурення в культуру Таїланду: учасниці «Холостяк»-10 спалили свої речі

02.04.2020

У 4 випуску романтичного проєкту «Холостяк»-10 головний герой Макс Михайлюк вирішив пізнати дівчат краще і позбутися від сумного і складного минулого. Зробити це можна за допомогою місцевого тайського обряду спалювання. Історії учасниць, які не ввійшли в ефір, — дивіться в ексклюзивному відео в матеріалі.

Жодна спільна зустріч дівчат не обходиться без цікавих подробиць. На цей раз в колі був і Холостяк. Тому учасниці проявляли себе як могли. Хтось просив у борг сережки, а когось втішав сам Макс. У результаті, обряд спалювання старих речей перетворився в цілий емоційних сплеск спогадів. Однак деяких учасниць Холостяк і зовсім не зрозумів. Наприклад, Наташу.

Більше на тему: Очікування VS реальність: дикий захват Юлі на побаченні проєкту «Холостяк»-10

Video: Занурення в культуру Таїланду: учасниці «Холостяк»-10 спалили свої речі

В 4 випуску романтичного проекту Холостяк 10 головний герой Макс Михайлюк вирішив пізнати дівчат краще. Дивіться ексклюзивне відео проекту Холостяк 2020

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