6 квітня о 20:00 ми побачимо прем’єру 12-серійної мелодрами «У кожного свій обман» (виробництво IVORY films). Нову мелодраму зняв відомий український режисер Анатолій Матешко, а талановита актриса Ольга Павловець виконала роль лікаря-гінеколога. Ексклюзивно для читачів сайту телеканалу СТБ Ольга Павловець зізналася, що на знімальному майданчику дуже сильно… Нудьгувала по дітях! Детальніше – далі в матеріалі.

Відомо, що Ольга Павловець – мама двох прекрасних хлопчаків. За ними актриса нудьгує навіть на знімальному майданчику:

«Я дуже сумую за дітьми. Один раз навіть старшого, Макара, привозила з собою до Києва на зйомки. Ми з ним робили домашні завдання, були весь час на зв’язку з учителем. Йому сподобалося, тому що не треба було в школу ходити. Але потім було важко повертатися до занять».

Незважаючи на те, що Ольга шалено сумувала задітьми, на знімальний майданчик актриса їх не брала. За словами молодої мами, тяги до зйомок у сина Макара поки немає:

«Він і не прагне до цього. Хоча якось потрібно було мені записати проби з моїм кіношним сином для проєкту Олександра Ітигілова, і я попросила Макара мені допомогти. Він, особливо не напружуючись, граючи в своєму телефоні, підкидав мені текст. І, мабуть, це так чітко і правильно вийшло, що Олександр Олександрович потім пропонував Макарові зіграти мого сина. Але я вирішила, що йому це не потрібно, у нього немає досвіду, та й це вже складніше, ніж просто проби. І сам він цікавиться іншими заняттями – футболом, аналітичними іграми».

На питання про те, хто ж тоді продовжить акторську династію, Ольга відповідає коротко – молодший:

«Молодший син зараз в свої два роки так активно виступає на дивані, співає щось, танцює. Дуже емоційно реагує, переживає, дуже любить «Лускунчика». Під музику Чайковського у нього всередині відбуваються процеси якісь космічні, хоча він поки не може це висловити, але по його обличчю я це бачу. Дуже чутливий хлопчик. Але я не схиляю синів ні до чого спеціально, це повинен бути їх власний вибір».

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