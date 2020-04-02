6 квітня в ефірі СТБ відбудеться прем’єра психологічного реаліті-шоу «Супермама», ведучим якого став легендарний експерт Дмитро Карпачов. Проєкт виходитиме з понеділка по четвер о 18:00. Детальніше читайте в материалі.

«Дмитро Карпачов ‒ це людина, якій беззаперечно довіряє наш глядач. За роки роботи ведучим соціальних реаліті «Кохана, ми вбиваємо дітей», «Врятуйте нашу сім’ю» і гостросоціального ток-шоу «Один за всіх» Дмитро не просто став авторитетом для українців, він допоміг героям проєктів СТБ налагодити відносини з близькими, зберегти сім’ю, розібратися в своїх почуттях. Ми дуже раді відновити співпрацю», ‒ коментує повернення Карпачова керуюча директорка телеканалу СТБ Людмила Семчук.

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Щотижня чотири мами з абсолютно різним підходом до виховання змагатимуться за звання «Супермама». Вони будуть ходити одна до одної в гості, знайомитися з побутом та традиціями іншої сім’ї, аналізувати стиль виховання дітей. За чотири дні кожна мама оцінить за шкалою від 1 до 10 своїх конкуренток. Всього є три категорії: виховання дітей, хазяйновитість і самореалізація. Свої 10 балів за підсумком особистого спілкування з учасницями виставить і Дмитро Карпачов, тим самим визначивши, хто з четвірки матусь став кращою.

У проєкті підніматимуться різні питання виховання, що актуальні для кожної української сім’ї.

«У нашій програмі ви побачите дуже різних мам – які багато років сидять в декреті і які вийшли на роботу на другий день після пологів; фанаток режиму, які складають графіки відвідування дитиною вбиральні, і прихильниць вседозволеності навіть у вживанні лайливої ​​лексики і алкоголю. Мам, які виховують самостійних дітей, і мам зіркових. І в кожному випуску, завдяки поясненням Дмитра Карпачова, глядачки отримають багато корисних знань і інформації для роздумів», – каже директорка студії, що створює проєкт «Супермама», Анна Калина.

Як зазначає команда проєкту, кастинг на роль ведучого вони не проводили. Всі відразу розуміли, що «Супермама» створений для Дмитра Карпачова.

«Я прийшов на цей проєкт, тому що вважаю, що ми повинні виростити наших дітей щасливими. Супермама – це щаслива мама. Багато хто плутає поняття «супермама» і «мама, яка вміє все». Адже можна все встигати: готувати, прибирати, прати. Але якщо при цьому жінка нещаслива, то це не має ніякого сенсу. Отже, супермама – це щаслива мама. А у щасливої ​​мами – щаслива дитина», – говорить Дмитро Карпачов.

Виробництвом проєкту займається студія Анни Калини. Виконавча продюсерка студії – Ірина Стахмич. Керівниця проєкту – Марія Бєлая.

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