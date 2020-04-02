Костюмована драма «Кріпосна» незабаром в Японії, Іспанії та Чехії

Легендарна костюмована драма «Кріпосна», виробництва StarLight Films и FILM.UA, продовжує підкорювати світ. Прем’єра відбулася в 2019 році на телеканалі СТБ. Стало відомо, що серіал розширює свої горизонти і виходить на телепростір Японії, Іспанії та Чехії. Детальнішу інформацію можна отримати в матеріалі.

30 березня розпочався Міжнародний ринок контенту MIPTV в новому онлайн форматі. FILM.UA Distribution уклали угоди по проєкту «Кріпосна» відразу на декілька територій. Так, в Японії підписано договір з компанією A.K.Company, на території Чехії з телеканалом Prima, а в Іспанії з каналом Mediaset.

Більше на тему: «Кріпосна»: сюжет і опис серій

«Ми дуже раді поділитись з ринком цією новиную MIPу, що проходить вперше в он-лайн режимі. Успіхи нашого серіалу «Кріпосна» доводять, що для гарних історій і якісного контенту немає ні кордонів, ні карантинів. Бажаємо всім нашим колегам удачі та високих рейтингів», – коментує Євген Драчов, менеджер з міжнародних продажів.

Нагадаємо, що «Кріпосна» вже продана до 11 країн, а також доступна для США та Канади на Amazon Prime. Серіал був лідером теледивлення в Україні, а також побив рекорди у Польщі.

Наразі йдуть підготовчі роботи для зйомок третього сезону.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ