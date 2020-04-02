Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Костюмована драма «Кріпосна» незабаром в Японії, Іспанії та Чехії

02.04.2020

Легендарна костюмована драма «Кріпосна», виробництва StarLight Films и FILM.UA, продовжує підкорювати світ. Прем’єра відбулася в 2019 році на телеканалі СТБ. Стало відомо, що серіал розширює свої горизонти і виходить на телепростір Японії, Іспанії та Чехії. Детальнішу інформацію можна отримати в матеріалі.

крепостная

30 березня розпочався Міжнародний ринок контенту MIPTV в новому онлайн форматі. FILM.UA Distribution уклали угоди по проєкту «Кріпосна» відразу на декілька територій. Так, в Японії підписано договір з компанією A.K.Company, на території Чехії з телеканалом Prima, а в Іспанії з каналом Mediaset.

Більше на тему: «Кріпосна»: сюжет і опис серій

«Ми дуже раді поділитись з ринком цією новиную MIPу, що проходить вперше в он-лайн режимі. Успіхи нашого серіалу «Кріпосна» доводять, що для гарних історій і якісного контенту немає ні кордонів, ні карантинів. Бажаємо всім нашим колегам удачі та високих рейтингів», – коментує Євген Драчов, менеджер з міжнародних продажів.

Нагадаємо, що «Кріпосна» вже продана до 11 країн, а також доступна для США та Канади на Amazon Prime. Серіал був лідером теледивлення в Україні, а також побив рекорди у Польщі

Наразі йдуть підготовчі роботи для зйомок третього сезону.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
Фронтмен Фіолет підтримає фанів під час карантину проєктом «Колос вдома»
Фронтмен Фіолет підтримає фанів під час карантину проєктом «Колос вдома»
Даша Трегубова святкує день народження
Даша Трегубова святкує день народження
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
ТНМК покажуть бекстейдж епічного українського концерту
ТНМК покажуть бекстейдж епічного українського концерту
Марк Савін - «Катя»: прем'єра пісні
Марк Савін - «Катя»: прем'єра пісні
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить