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Як правильно назвати дитину в 2020 році: імена для хлопчиків від Жанни Шулакової

02.04.2020

Обрати ідеальне ім’я для дитини — завдання не з легких. Від цього буде залежати її доля. Постійний експерт проєкту«Слідство ведуть екстрасенси» Жанна Шулакова розповіла, як правильно вибрати ім’я для хлопчика, народженого у 2020 році. Всі подробиці в матеріалі.

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Характер хлопчиків, народжених у 2020 році

Хлопчики-Щури найчастіше мають темперамент холерика. Не потрібно їх примушувати активніше спілкуватися. Адже такі діти просто дивляться, думають та аналізують. Хлопчики, народжені у 2020 році, будуть здатні насолоджуватися життям, кожен день для них — як нова сторінка. Такі хлопчики життєрадісні, оптимістичні, завжди прагнуть до більшого, кращого. Вони не терплять самотності, люблять збори друзів і родичів.

Хлопчики, народжені у 2020 році, будуть відрізнятися хорошою уявою, розумом, винахідливістю. Вони матимуть успіх у політиці, шоу-бізнесі. Їм притаманні самостійність і лідерські якості. І батьки не повинні брати ініціативу при виборі захоплень і майбутньої професії — хлопчик-металевий щур сам вирішить, чим йому займатися. А за порадою він обов’язково прийде до рідних. Дім і родина для таких дітей — непорушний бастіон.

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Імена хлопчиків на 2020 рік по місяцях

Січень: Анатолій, Денис, Станіслав, Філарет

Лютий: Георгій, Ролан, Яків, Ян

Березень: Антон, Тимофій, Захар

Квітень: Адам, Гліб, Ігор, Пилип

Травень: Афанасій, Аркадій, Прохор, Ельдар

Червень: Альберт, Лев, Максим, Євген, Семен, Руслан

Липень: Абрам, Леонід, Омар

Серпень: Андрій, Віталій, Інокентій, Федір

Вересень: Олексій, Богдан, Юрій, Марк

Жовтень: Остап, Марат, Роман, Спартак

Листопад: Всеслав, Борис, Костянтин, Микита

Грудень: Артем, Дмитро, Михайло, Савелій, Яків

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