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Григорій Бакланов: про зйомки в лікарні, долю Гліба і готовність йти з Оксаною Байрак на край світу

02.04.2020

До такого повороту долі у продовженні «Ніщо не трапляється двічі» підготуватися було неможливо. Королева мелодрам Оксана Байрак вирішила не жаліти наші нервові клітини і свого персонажа Гліба. Як Григорій Бакланов пережив знімальний процес? Чи було йому страшно? І як актор готувався до епізодів сумної долі Гліба – читайте в матеріалі.

Багато акторів стверджують, що ніколи в своїй професійній діяльності не ляжуть в труну. Але молодого актора Григорія Бакланова це не лякає. Сцени в лікарні мабуть одні з найбільш несамовитих. Про процес підготовки і нескінченну довіру до режисера актор розповів ексклюзивно для сайту STB.UA:

Коли писався сценарій, мене Оксана попередила, що будуть великі зміни. Я вже знав, чого мені чекати. Природно, що це у мене вперше, і у мене немає досвіду в такому плані життєвих поворотів. Тому мені довелося щось дізнаватися, консультуватися з фахівцями і відкривати для себе нове. Я не злякався, а навіть навпаки, мені було цікаво. Оксана питала, чи готовий я і чи не буде страшно. Тоді я їй відповів, що з нею – хоч на край світу.

Деякі актори говорять, що ніколи не ляжуть в труну. Але знаєте, для мене це все ж гра. Не баловство, а можливість відкрити для себе щось нове. Зрештою, навіщо ж ми сюди йдемо? Щоб прожити цікаве життя і відкрити для себе нові світи. Тому потрібно пробувати!

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