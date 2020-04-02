Гороскоп на 3 квітня 2020 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку. Кому варто більше позитивно мислити, а кого чекає приємний сюрприз від рідних? Читайте гороскоп на 3 квітня від екстрасенсів СТБ в матеріалі.

Овен

Сьогодні Овнам важливо мислити в правильному руслі. Пам’ятайте, що позитивне мислення неминуче приводить до мети.

Телець

На жаль, робочих труднощів вам не уникнути, але вони не зможуть порушити вашу внутрішню рівновагу. Ваша доброта і промениста усмішка – запорука успіху.

Близнюки

Близнюкам варто сьогодні стежити за тим, що і як говорити на роботі і вдома. Необдумані фрази, сказані на емоціях, можуть спричинити негативні результати.

Рак

Сьогодні Ракам варто максимально приділити час собі і своїм рідним. Через постійні клопоти на роботі ви можете пропустити щось дуже важливе в житті ваших близьких.

Лев

Зірки рекомендують Левам бути сьогодні більш обережними з грошовими витратами. Імпульсивні і спонтанні покупки можуть зробити неабиякого розміру діру у вашому бюджеті.

Діва

Сьогодні Дівам варто перестати займатися самокопанням. Вам варто полюбити себе і навчитися не приймати слова оточуючих близько до серця.

Терези

Сьогодні Терези можуть розслабитися. Різні проблеми і негаразди оминуть вас. Але не втрачайте пильність, адже у вашому оточенні є заздрісники.

Скорпіон

Скорпіонам сьогодні варто бути більш щирими з собою і з оточуючими. Прямолінійність і сміливість – ваші вірні помічники на шляху до успіху.

Стрілець

Стрільцям сьогодні доведеться гарненько напружитися. Сміливо беріться розгрібати завали на роботі. У вас з’явиться чудова можливість проявити свій творчий потенціал.

Козеріг

У Козерогів весь день буде просочений атмосферою свята. Вам абсолютно все буде по плечу. Будь-які труднощі на роботі або домашні суперечки ви з легкістю подолаєте.

Водолій

Сьогодні Водоліям варто прислухатися до своєї інтуїції. За метушнею будніх днів не забувайте звертати увагу на дорогу серцю людину. Вона потребує вашої підтримки.

Риби

Щоб у Риб день склався найкращим чином, вам варто прийняти допомогу від близьких. Так ви швидше вирішите проблеми і відпочинете ввечері.

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