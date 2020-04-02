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«Акушерка»: біографія Андрія Мостренка

02.04.2020

Заслужений артист України Андрій Мостренко крім багатого акторського досвіду в кіно, має цілий багаж театральних перевтілень! Зовсім скоро глядачі телеканалу СТБ зможуть подивитися на фантастичну гру професіонала в новому серіалі «Акушерка». Читайте біографію Андрія Мостренка просто зараз!

Незважаючи на те, що майбутня телевізійна зірка народилася 10 січня 1972 року в Талліні, своє дитинство Андрій Мостренко провів у Миколаєві.

У дитинстві артист мріяв стати клоуном, а у старших класах замахувався на професію військового-десантника. Для цього Андрій цілих три рази стрибав із парашутом! Хоч і з ВДВ не склалося, у 2002 році він закінчив Миколаївський філіал Київського університету культури і мистецтв (курс О. Г. Ігнатьєва).

З 1993 по 2006 рік працював у Миколаївському академічному українському театрі драми та музичної комедії. З 2007 року – актор Театру драми і комедії на лівому березі Дніпра.

З 2008 року Андрій Мостренко почав працювати на дубляжі. За рік своєї роботи він озвучив безліч популярних фільмів і серіалів. 11 років тому він вперше спробував свої сили у кіно. Спочатку, як і більшість кіноакторів-початківців, він грав другорядні ролі. За 11 років він відіграв майже у 60 різних роботах! Одну з яких ви зовсім скоро зможете оцінити вже цієї весни на телеканалі СТБ!

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