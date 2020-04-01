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У Оксани Байрак завжди складно: інтерв’ю з актором «Ніщо не трапляється двічі» Петром Риковим

01.04.2020

Вже сьогодні о 20:00 на телеканалі СТБ ми побачимо нові епізоди фільму «Ніщо не трапляється двічі». Несподівано в продовженні ми побачили Петра Рикова, персонажа якого віртуозно воскресила Оксана Байрак. Про свого героя Юру, зйомки і найбільшу професійну фобію – читайте в ексклюзивному інтерв’ю з Петром Риковим для STB.UA.

Як так вийшло, що ваш герой повернувся?

Для мене самого було сюрпризом те, що я повернуся, – і я цьому дуже радий! По-перше, Оксані Байрак велике спасибі. А по-друге, це перший раз, коли я кудись повертаюся. Це дуже цікаво.

Я, правда, обожнюю Юру. Те, що зараз ми робимо з моїм персонажем, з лишком виправдовує продовження «Ніщо не трапляється двічі». Розумію, що мій герой не найголовніший і центральне місце не займає у повному обсязі, але він дуже знаковий і символічний для всієї цієї історії.

Ви засмутилися під час зйомок, коли дізналися, що ваш герой помре?

Мій герой у першій частині фільму був збитий. Але ні, я не засмучений. У мого героя досить цільна історія, і, як мені здається, вона була закінченою. Це був адекватний кінець. У мене немає якогось жалю або ж розчарування. Історія була досить сконцентрованою і насиченою.

А вам взагалі складно заплакати в кадрі?

Гадки не маю. От чесно, заплакати в кадрі – це моя фобія. Я не той актор, що плаче і в житті у мене з цим погано. Я не знаю, у чому проблема, може, у мене залози глибоко заховані, чи ще немає цієї больової точки.

А як вважаєте, Оксана Байрак – строгий режисер?

Так, вона сувора! Оксана Байрак – строгий і вимогливий режисер. Але це і добре! У неї на майданчику ти завжди знаєш, чого ти вартуєш. Ти розумієш прекрасно: що б там не було, тут не буде ніяких поблажок і потрібно серйозно працювати. При всій фантазії, якою володіє Оксана Байрак, почуттям гумору і емоційним слухом, вона вміє чути і слухати не тільки акторів, а й героїв, яких придумала.

Так вже хочеться відкрити вам хоч якусь завісу… Скажімо так: незважаючи на деяку фантастичність подій, які будуть відбуватися в фільмі, я відчуваю страх перед знімальним процесом. Це навіть скоріше не страх, а хвилювання на майданчику у Оксани. Ти просто відчуваєш відповідальність, азарт і інтерес.

А ви якось радилися з Оксаною Байрак про долю свого героя Юри?

Ось в ситуації з Юрою велику роль грає саме емоційний слух Оксани. У неї дуже міцний сценарний кістяк. У мене ніщо, ніякий епізод і сцена не викликали сумнівів. Що стосується пропозицій – з нею навіть не потрібно було все обговорювати.

Який день для вас був найскладнішим під час зйомок?

Що значить складний? У кожного актора завжди є якісь зміни, коли особливо сильно втомлюєшся. Але коли знімаєш грим і відчуваєш цю втому, то навпаки навіть приємно. Ти відчуваєш задоволення від виконаної роботи. Ну, по горло в холодній багнюці ми 16 годин не сиділи, але емоційно у Оксани Байрак завжди складно.

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