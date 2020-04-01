1 квітня в ефірі телеканалу СТБ вийшла 44 серія проєкту «Сліпа», заснованого на реальних історіях людей. Чи зможе бабуся Люба допомогти Людмилі. Рік тому вона втратила чоловіка ‒ він загинув. Але одного разу, прокинувшись уночі, жінка побачила привид свого покійного чоловіка. Детальніше читайте в матеріалі.

Рік тому чоловік Людмили Андрій загинув. У нього був серйозний бізнес із торгівлі електронною технікою. Щоб закупити велику партію комп’ютерів, він позичив гроші у, як з’ясувалося згодом, у досить сумнівних людей. Але при перевезенні фури з товаром зникли ‒ їх викрали. Андрій потрапив у важку ситуацію, борг віддати не зміг, і бандити його вбили ‒ втопили в річці. Про це свідчили речі Андрія, знайдені поліцією на березі і у воді.

Людмила дуже складно переживала втрату коханого. Її підтримував брат покійного ‒ Сергій. Жінка у всьому на нього покладалася. Однак все ж вирішила піти до бабусі Люби, щоб дізнатися, чому до неї приходив дух її померлого чоловіка.

Сліпа порадила Людмилі перервати всі стосунки з Сергієм, оскільки він задумав щось недобре. Але чи так це, адже протягом року тільки завдяки йому Людмила з дочкою змогли вижити?

Більше на тему: Чому не можна ставити дзеркало навпроти ліжка у спальні

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ