Сьогодні, 1 квітня, о 18:00 в ефір телеканалу СТБ вийдуть 43 і 44 серії проєкту, заснованого на реальних історіях людей, — «Сліпа». Це розповідь про ясновидицю бабусю Любу, яка допомагає людям, що опинилися в складних життєвих ситуаціях. Детальніше читайте в матеріалі.

У 43 серії серіалу «Сліпа» по допомогу до бабусі Люби звернувся Іван. Він уже два роки зустрічався з Олею і навіть хотів на ній одружитися, але випадкова зустріч із колишньою повністю перевернула його життя.

У 44 серії серіалу «Сліпа» до бабусі Люби звернулася Людмила. Рік тому вона втратила чоловіка ‒ він загинув. Але одного разу, прокинувшись вночі, жінка побачила привид свого покійного чоловіка.

Дізнайтеся всі подробиці в 43 і 44 серіях серіалу «Сліпа» від 1.04.2020.

Video: «Сліпа»: чим зацікавлять 43 і 44 серії від 1.04.2020 Сліпа - 43 і 44 серії на сайті СТБ вже 1.04.2020. Про що сюжет 43 і 44 серії фільму Сліпа, читайте в анонсі

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